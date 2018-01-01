ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Убыль населения России в 2019 году станет рекордной за 11 лет

      13.12 15:38Распечатать

      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Естественная убыль населения России по итогам 2019 г. станет рекордно высокой за 11 лет.

      За 10 месяцев 2019 г. естественная убыль населения России составила 259,6 тыс. человек, сообщил Росстат. По итогам всего года убыль населения в России станет самой высокой с 2008 г., когда превышение количества умерших над числом родившихся составило 362 тыс. человек.

      Демографы отмечают, что в последние месяцы года ситуация не изменится, а потому приток мигрантов не сможет перекрыть масштабную убыль россиян.

      Таким образом, численность населения страны сократится второй год подряд, а значит, в 2019 г. не будет выполнена национальная цель - обеспечение устойчивого естественного прироста численности населения России. Она была поставлена в майском указе президента Владимира Путина. В 2018 г. население впервые за 10 лет сократилось на 96,4 тыс. человек.

      С января по сентябрь миграционный поток составил 193,2 тыс. человек, не сумев компенсировать убыль населения, равную 236,9 тыс. человек за аналогичный период. Исходя из данных статистического ведомства за 9 месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

      Позднее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что рекордно высокая естественная убыль населения в текущем году прогнозировалась заранее и правительство подготовило пакет мер, чтобы повлиять на демографическую динамику.

      "Это действительно так, и мы неоднократно объясняли, почему это так - это связано со снижением количества женщин (в детородном возрасте - ИФ), это прогнозируемая история, хотя это очень нам не нравится", - сказал Топилин, комментируя данные Росстата.

      Чиновник подчеркнул, что необходимо наращивать меры по поддержке рождаемости и материального положения российских семей, параллельно ведя работу по снижению смертности.

      "Со следующего года мы принимаем дополнительные меры. То, о чем я все время говорю: нужно стимулирование рождаемости, поддержка семьи, учитывая такую ситуацию серьезную, нужно постоянно добавлять и добавлять меры", - сказал Топилин.

      Рубрики: Росстат

      Метки: Росстат, Минтруд, Максим Топилин, естественная убыль населения

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить