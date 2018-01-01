Убыль населения России в 2019 году станет рекордной за 11 лет

Естественная убыль населения России по итогам 2019 г. станет рекордно высокой за 11 лет.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".За 10 месяцев 2019 г. естественная убыль населения России составила 259,6 тыс. человек, сообщил Росстат. По итогам всего года убыль населения в России станет самой высокой с 2008 г., когда превышение количества умерших над числом родившихся составило 362 тыс. человек.Демографы отмечают, что в последние месяцы года ситуация не изменится, а потому приток мигрантов не сможет перекрыть масштабную убыль россиян.Таким образом, численность населения страны сократится второй год подряд, а значит, в 2019 г. не будет выполнена национальная цель - обеспечение устойчивого естественного прироста численности населения России. Она была поставлена в майском указе президента Владимира Путина. В 2018 г. население впервые за 10 лет сократилось на 96,4 тыс. человек.С января по сентябрь миграционный поток составил 193,2 тыс. человек, не сумев компенсировать убыль населения, равную 236,9 тыс. человек за аналогичный период. Исходя из данных статистического ведомства за 9 месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.Позднее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что рекордно высокая естественная убыль населения в текущем году прогнозировалась заранее и правительство подготовило пакет мер, чтобы повлиять на демографическую динамику."Это действительно так, и мы неоднократно объясняли, почему это так - это связано со снижением количества женщин (в детородном возрасте - ИФ), это прогнозируемая история, хотя это очень нам не нравится", - сказал Топилин, комментируя данные Росстата.Чиновник подчеркнул, что необходимо наращивать меры по поддержке рождаемости и материального положения российских семей, параллельно ведя работу по снижению смертности."Со следующего года мы принимаем дополнительные меры. То, о чем я все время говорю: нужно стимулирование рождаемости, поддержка семьи, учитывая такую ситуацию серьезную, нужно постоянно добавлять и добавлять меры", - сказал Топилин.