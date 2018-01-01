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      Американское министерство финансов сняло санкции с нескольких компаний из России

      13.12 19:29Распечатать

      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Минфин США 13 декабря исключил из санкционного списка три российские компании, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

      Из списка OFAC были выведены компании ООО "ЦАО" (Курганская область), ООО "Вертикаль" (Югра), ООО "Юником" (Югра).

      Как писали "Вести.Экономика", в начале декабря 2019 г. администрация Трампа применила новые санкционные ограничения против граждан и компаний РФ, выдвинув обвинения в кибермошенничестве в размере $100 млн.

      Министерство финансов США сообщило о применении санкций в отношении некоей хакерской группировки Evil Corp, утверждая, что входящие в ее состав злоумышленники причастны к распространению вируса Dridex.

      В заявлении отмечается, что с помощью данной троянской программы были заражены компьютеры "сотни банков и финансовых организаций в более чем 40 странах мира, что привело к ущербу в размере 100 млн".

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, санкции, Минфин США

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