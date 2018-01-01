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      Серийный выпуск автомобилей Aurus начнут в I квартале 2021 года

      13.12 15:47Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Серийное производство российского автомобиля Aurus начнут в I квартале 2021 г. на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан), сообщает Минпромторг после посещения завода главой министерства Денисом Мантуровым.

      Aurus. Фото: Минпромторг

      Производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки. Производство двигателей подразумевает также механическую обработку и окончательную сборку.

      "Роботизированный комплекс позволяет выполнять технически сложные виды работ. Для цеха сборки автомобилей Aurus предусмотрена концепция "завод - шоурум". Будут использованы технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности", - отмечает Минпрмторг.

      Мантурову представили план выхода завода на проектную мощность до 2024 г. С 2021 г. завод намерен производить 500 автомобилей Aurus. С февраля 2018 г. на автомобили Aurus поступило более 600 заказов. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 млн руб.

      Aurus - российская марка представительских автомобилей, создана по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП), известна также как "Кортеж". Спецверсии автомобилей Aurus используют в Гараже особого назначения (ГОН) ФСО для передвижения президента и премьер-министра.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Минпромторг, ФСО, Елабуга, Aurus, "Кортеж", Ford Sollers

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