ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Госдума упростила продажу санируемых банков

      13.12 16:23Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Госдума приняла во втором, основном, чтении поправки в законы "О Центральном банке" и "О банкротстве" для расширения возможностей ЦБ РФ по продаже санируемых банков.

      Законопроект внесен правительством.

      Из законопроекта о повышении эффективности санации банков исчезла поправка, которая резко сужала круг претендентов на санируемые кредитные организации.

      Законопроект №327154-7 прошел первое чтение в начале 2018 г. Думский комитет по финансовому рынку 10 декабря рекомендовал его ко второму чтению с учетом новых поправок.

      В доработанной версии законопроекта прописали упрощенный механизм продажи санируемых банков и включили дополнительные возможности для Банка России по продаже акций таких банков, сообщил "Интерфакс".

      Депутаты также предложили дополнить закон нормой, по которой бывшие акционеры санируемого банка, владевшие более 1% его акций в течение любого периода до утверждения плана санации, не могли бы впоследствии покупать акции этого банка. Сейчас по закону покупателями банка не могут быть акционеры, владевшие более чем 1% его акций в течение 3 месяцев, предшествующих дате утверждения плана участия ЦБ в санации.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: законопроект, санация, экономика РФ, ФКБС

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить