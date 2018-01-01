Госдума упростила продажу санируемых банков

Госдума приняла во втором, основном, чтении поправки в законы "О Центральном банке" и "О банкротстве" для расширения возможностей ЦБ РФ по продаже санируемых банков.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".правительством.Из законопроекта о повышении эффективности санации банков исчезла поправка, которая резко сужала круг претендентов на санируемые кредитные организации.Законопроект №327154-7 прошел первое чтение в начале 2018 г. Думский комитет по финансовому рынку 10 декабря рекомендовал его ко второму чтению с учетом новых поправок.В доработанной версии законопроекта прописали упрощенный механизм продажи санируемых банков и включили дополнительные возможности для Банка России по продаже акций таких банков, сообщил "Интерфакс".Депутаты также предложили дополнить закон нормой, по которой бывшие акционеры санируемого банка, владевшие более 1% его акций в течение любого периода до утверждения плана санации, не могли бы впоследствии покупать акции этого банка. Сейчас по закону покупателями банка не могут быть акционеры, владевшие более чем 1% его акций в течение 3 месяцев, предшествующих дате утверждения плана участия ЦБ в санации.