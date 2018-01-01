В Москве гостям рады: количество мигрантов в столице превысило 1,6 млн человек

Количество проживающих в Москве мигрантов увеличилось за последний год на 15,4% и превысило 1,6 млн человек, заявил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Дмитрий Сергиенко.

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Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Почти 1,4 млн мигрантов - выходцы из стран ближнего зарубежья, большинство из них - граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины и Белоруссии.Преступность среди мигрантов остается одним из дестабилизирующих факторов, влияющих на криминогенную обстановку в Москве. "Но стоит отметить, что, если общее количество преступлений в Москве осталось на уровне прошлого года, то число преступлений, совершенных иностранными гражданами, уменьшилось на 16,7% и составило почти 5,5 тыс. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, также уменьшилось", - пояснил Сергиенко, отмечает ТАСС.Благодаря введению патентной системы и созданию многофункционального миграционного центра наметилась тенденция к легализации иностранных граждан. "За 2019 г. (в многофункциональном миграционном центре в Сахарове - прим. ред.) оформлено и переоформлено 427 тыс. патентов. Вместе с тем, следует отметить, что четверть иностранных граждан - это граждане из Евразийского экономического союза. Большинство из них - граждане Киргизии", - подчеркнул Сергиенко.Основная часть живущих в Москве мигрантов занята оказанием услуг населению, это сотрудники кафе, магазинов и ресторанов, домработники.Наиболее успешными мерами противодействия нарушениям миграционной политики являются оперативно-профилактические мероприятия "Нелегал 2011", "Мигрант. Жилой сектор", "Антитерор" и так далее. "За 2019 г. выявили нарушений режима пребывания почти 74 тыс., нарушений трудовой деятельности - более 8,5 тыс.", - заявил Сергиенко.Миграционный центр Москвы открыт 12 января 2016 г., с апреля 2016 г. центр перешел на круглосуточную выдачу патентов и работу без праздников и выходных, что позволило избавиться от очередей.В августе 2016 г. центр перешел на новую систему работы, теперь центр необходимо посетить два раза - для подачи документов в одно окно и при необходимости для прохождения медосмотра и тестирования. Среднее время подачи заявления и прохождения всех процедур для получения патента составляет два часа.