ЦБ РФ сохранил оценку нейтральной ставки на уровне 6-7%

Банк России сохраняет диапазон нейтральной ключевой ставки на уровне 6-7%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика"."Что касается вопроса по оценке уровня нейтральной ставки - мы его не изменили, мы исходим из прежней оценки нейтральной ставки, диапазон нейтральной ставки 6-7% в номинальном выражении. Для того чтобы переоценивать этот уровень или диапазон нейтральной ставки, нам сейчас не хватает данных, экономика очень короткое время живет в условиях нейтральной денежно-кредитной политики", - отметила Набиуллина на пресс-конференции.Банк России перестал оценивать траты ФНБ в качестве риска."Мы действительно выражали даже некую тревогу по неопределенности использования средств ФНБ, когда ФНБ достигает определенного уровня. Но то, что сейчас предложено в качестве решения, что эта сумма в пределах одного триллиона на три года. Если это будет равномерное использование этих средств, мы не видим никаких больших макроэкономических последствий. Детально сможем учесть, если будут детальные параметры этого решения. Мы исходим из того, что это будет равномерно и на основе прозрачных принципов, об этом заявляет Минфин", - пояснила Набиуллина."Мы исходим из того, что будет принято сбалансированное решение. От выбора того, как будут тратиться эти средства - внутри России или за рубежом, это скорее повлияет, может больше или меньше влиять на эффективность, на потенциальные темпы экономического роста, но на макроэкономическую стабильность это не повлияет в таких объемах точно", - отметила глава ЦБ.совет директоров Банка России в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку в пятый раз подряд - на 25 б. п. до 6,25% годовых.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 г. и останется вблизи 4% в дальнейшем. При этом годовая инфляция сложится ниже 3% в I квартале 2020 г., когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета.Во втором полугодии 2019 г. поддержку экономическому росту начала оказывать бюджетная политика, что в том числе связано с реализацией запланированных правительством национальных проектов. В дальнейшем увеличение государственных расходов, в том числе инвестиционных, будет вносить вклад в экономический рост.Прогноз роста ВВП в 2020-2022 гг. сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8-1,3% в 2019 г. до 2-3% в 2022 г. Это возможно по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов. При этом ожидаемые на прогнозном горизонте пониженные темпы роста мировой экономики продолжат оказывать сдерживающее влияние на рост российской экономики.