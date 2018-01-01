Рынок США. На рекордных уровнях перед дедлайном по торговой сделке

Фьючерсы на американские индексы растут перед открытием пятничных торгов, обновляя рекордные уровни. Вчера непосредственно индекс S&P 500 переписал исторические максимумы на фоне новостей о том, что достигнуты договоренности об условиях заключения соглашения по первой фазе торговой сделки, что предотвратит введение новых торговых пошлин 15 декабря.

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График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер".

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".По слухам, от разных информагентств Соединенные Штаты предложили приостановить действие ряда пошлин на китайские товары и не вводить новые в обмен на покупку Пекином большего количества американских сельскохозяйственных товаров. Официальных подтверждений, что документы по первой фазе подписаны или готовы к подписанию до сих пор не поступало. И если Трамп вчера вновь писал о грядущей сделке, то китайские СМИ молчат, что несколько настораживает участников рынка.Несмотря на рост рынка, история с первой фазой торгового соглашения последние недели развивалась весьма сумбурно. Если ранее подписание соглашения планировалось Трампом и Си в Чили, то теперь уже, за два дня до дедлайна, речь идет хотя бы о каком-то юридически оформленном документе. Рынки растут, а соглашения все нет. Ситуация невольно наталкивает на мысли о коррекции на следующей неделе. По фьючерсу на S&P 500 на дневном графике видим "медвежью" дивергенцию с RSI.В пятницу вышли данные по розничным продажам за ноябрь. Это важный месяц для розничной торговли, на который приходится часть сезона всех праздничных продаж. Рост оказался слабее ожиданий на уровне 0,2%, тогда как аналитики ждали 0,5%.Рынки приветственно реагируют сегодня на победу партии Бориса Джонсона, которая получает большинство в парламенте, что позволит осуществить выход из ЕС без дальнейшего затягивания ситуации, которое худшим образом влияет на экономику. Фунт еще ночью рванул вверх против доллара после результатов экзит-поллов, обновив 1,5–летние максимумы.На премаркете дорожают на 2% акции Adobe после публикации квартального отчета, превышения прогнозов по прибыли и выручке. Также после отчета дешевеют акции другого представителя IT-сектора Oracle (-2,4%). Подрастают акции чипмейкеров AMD, Micron в ожидании торговой сделки.В символическом минусе бумаги Facebook (-0,05%), которые вчера дешевели против рынка на слухах о возможных судебных претензиях FTC относительно монопольного положения в случае интеграции всех сервисов компании.