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      Рынок США. На рекордных уровнях перед дедлайном по торговой сделке

      13.12 17:01Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы растут перед открытием пятничных торгов, обновляя рекордные уровни. Вчера непосредственно индекс S&P 500 переписал исторические максимумы на фоне новостей о том, что достигнуты договоренности об условиях заключения соглашения по первой фазе торговой сделки, что предотвратит введение новых торговых пошлин 15 декабря.

      Торговая сделка

      По слухам, от разных информагентств Соединенные Штаты предложили приостановить действие ряда пошлин на китайские товары и не вводить новые в обмен на покупку Пекином большего количества американских сельскохозяйственных товаров. Официальных подтверждений, что документы по первой фазе подписаны или готовы к подписанию до сих пор не поступало. И если Трамп вчера вновь писал о грядущей сделке, то китайские СМИ молчат, что несколько настораживает участников рынка.

      Несмотря на рост рынка, история с первой фазой торгового соглашения последние недели развивалась весьма сумбурно. Если ранее подписание соглашения планировалось Трампом и Си в Чили, то теперь уже, за два дня до дедлайна, речь идет хотя бы о каком-то юридически оформленном документе. Рынки растут, а соглашения все нет. Ситуация невольно наталкивает на мысли о коррекции на следующей неделе. По фьючерсу на S&P 500 на дневном графике видим "медвежью" дивергенцию с RSI.

      Макростатистика

      В пятницу вышли данные по розничным продажам за ноябрь. Это важный месяц для розничной торговли, на который приходится часть сезона всех праздничных продаж. Рост оказался слабее ожиданий на уровне 0,2%, тогда как аналитики ждали 0,5%.

      Brexit

      Рынки приветственно реагируют сегодня на победу партии Бориса Джонсона, которая получает большинство в парламенте, что позволит осуществить выход из ЕС без дальнейшего затягивания ситуации, которое худшим образом влияет на экономику. Фунт еще ночью рванул вверх против доллара после результатов экзит-поллов, обновив 1,5–летние максимумы.

      Премаркет

      На премаркете дорожают на 2% акции Adobe после публикации квартального отчета, превышения прогнозов по прибыли и выручке. Также после отчета дешевеют акции другого представителя IT-сектора Oracle (-2,4%). Подрастают акции чипмейкеров AMD, Micron в ожидании торговой сделки.

      В символическом минусе бумаги Facebook (-0,05%), которые вчера дешевели против рынка на слухах о возможных судебных претензиях FTC относительно монопольного положения в случае интеграции всех сервисов компании.

      График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

      Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер".

      Рубрики: Акции, Комментарии

      Метки: США, Китай, торговая война, БКС Брокер, Альберт Короев

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