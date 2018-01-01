СМИ: Украина возобновила импорт электроэнергии из России

С 11 декабря украинские компании-трейдеры возобновили импорт электроэнергии из России, сообщает издание "Украинские новости". С 11 по 13 декабря поставки выросли с 480 тыс. кВт.ч до 1,268 млн кВт.ч в день. Возобновлен также импорт электроэнергии из Белоруссии.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Поставки электроэнергии из России прекратились 5 декабря, из Белоруссии - 2 декабря. Всего с 1 декабря Украина импортировала 10,7 млн кВт.ч из России и 27,3 млн кВт.ч из Белоруссии, сообщает РИА "Новости".В 2015 г. Украина прекратила закупки электроэнергии у России. Импорт возобновили только в сентябре 2019 г.С 1 июля на Украине заработала новая модель рынка электроэнергии. Государство перестало выступать единственным покупателем и продавцом, а цены стали рыночными.Верховная рада Украины накануне отказалась отменить закон о запрете закупок электроэнергии в России по двусторонним договорам.Между тем российская компания "Интер РАО" в сентябре заключила контракты на поставку электроэнергии из России на Украину. Для устранения отклонений в перетоках электроэнергии (мощности) компания заключила с "Укрэнерго" договоры о параллельной работе энергосистем России и Украины."Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате", - заявил представитель "Интер РАО".В 2014 г. Украина импортировала из России 178 млн кВт.ч электроэнергии, в 2015 г. - 2 млрд 295,9 млн кВт.ч. В последние годы импорт электроэнергии из России на Украину прекратился, отмечены лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (по контрактам компании "Энергорынок").Министерство энергетики и охраны окружающей среды Украины заложило в прогнозный баланс электроэнергии ОЭС страны на 2020 г. рост импорта электроэнергии из соседних стран в 2,8 раза до 4,14 млрд кВт.ч.