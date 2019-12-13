ЕЦБ: без сюрпризов

Заседание ЕЦБ на этой неделе прошло без сюрпризов, ставки были сохранены на прежнем уровне, констатирует Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург".

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург"

Ставки ФРС и ЕЦБ в %

Источник: банк "Санкт-Петербург"

Динамика курса евро

Источник: банк "Санкт-Петербург"

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика"."Сопроводительный комментарий был "голубиным" и подтвердил позицию европейского регулятора о том, что ставки останутся на текущем уровне или ниже, пока инфляция не вырастет до целевого уровня, а программа выкупа активов в объеме 20 млрд евро в месяц продолжит действовать все это время. Кристин Лагард во время пресс-конференции отметила первые признаки стабилизации экономического роста, что не отменяет потребности в стимулах, которая сохранится еще длительное время.Комментарии, касающиеся фискального стимулирования, повторяли идеи прошлых выступлений нового главы ЕЦБ о том, что с вызовами, стоящими сегодня перед крупнейшими экономиками, центральные банки не смогут справиться в одиночку. При этом анонсированный пересмотр стратегии центрального банка остался без подробностей и, по словам Лагард, должен быть закончен к концу 2020 г. На этом фоне реакция курса евро была сдержанной и больше связана с заседанием ФРС.Итоги заседания ФРС в среду по большинству пунктов соответствовали рыночным ожиданиям, ставка была оставлена без изменений, основные показатели макропрогноза на следующий год сохранились, а мнения членов ФРС, судя по точечному прогнозу ставки (dot plot), стало более однозначным – состоявшегося снижения достаточно, а с 2021 г. ФРС может вернуться к ужесточению ДКП.Но важнее для рынка оказались комментарии Дж. Пауэлла о том, что ФРС в случае необходимости может начать покупать не только бескупонные краткосрочные казначейские облигации, но и более длинные классические бумаги, увеличив объем операций. Переход от покупок годовых бумаг к более долгосрочным будет фактическим началом нового полноценного раунда QE. Инвесторы позитивно восприняли возможность увеличения притока ликвидности, рисковые активы перешли к уверенному росту.В четверг в Великобритании состоялись парламентские выборы, инициатором которых был действующий премьер-министр страны – Борис Джонсон. Согласно результатам экзитпола в Великобритании Консервативная партия получает 362 из 650 мест в палате общин. Действующий премьер получает большинство в парламенте, что позволит преодолеть "парламентский паралич", вызванный спорами об условиях выхода из ЕС.Теперь соглашение с ЕС будет ратифицировано, а Brexit состоится в ближайшем будущем в сравнительно "мягком" формате. Другие исходы выборов могли существенно повысить неопределенность, поэтому победа консерваторов была позитивно воспринята инвесторами – фунт и евро укреплялись к доллару США.При этом новости из Британии накладывались на общий позитив на рынках после появления сообщений о том, что президент Дональд Трамп утвердил торговую сделку первого этапа с Китаем, а тарифы на китайские импорт не будут введены 15 декабря, что вызвало очередную волну оптимизма на рынках, рост акций и высокодоходных валют.