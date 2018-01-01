Центробанк РФ снизил ставку не в последний раз

Сегодня Банк России, как и ожидали большинство участников рынка, снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,25%, отметив более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции и преобладание в краткосрочной перспективе дезинфляционных рисков над проинфляционными, отмечает Ариэл Черный, аналитик "ЮниКредит Банка".

Ариэл Черный, аналитик "ЮниКредит Банка"

Динамика изменения инфляции в РФ и ключевой ставки

Расчеты "ЮниКредит Банка"

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика"."Кроме того, был пересмотрен прогноз инфляции: теперь по итогам текущего года Банк России ожидает инфляцию на уровне 2,9-3,2%, при этом еще на прошлом заседании по итогам года ожидалась инфляция порядка 3,2-3,7%. В качестве основных дезинфляционных факторов приводится динамика цен на отдельные продовольственные товары, укрепление рубля и замедление инфляции в странах - торговых партнерах.Это уже пятое снижение за год: в начале года ставка составляла 7,75%, причем на прошлом заседании ставка была снижена на целых 0,5 п. п. Такая активность обусловлена необычной, во всяком случае оказавшейся неожиданной для подавляющего большинства участников рынка, да и для самого Банка России, динамикой инфляции. В начале года в настроениях аналитиков и оценках самого Банка России преобладали риски превышения инфляцией целевого уровня в результате влияния январского повышения НДС. Для нивелирования этого эффекта Банк России еще в конце прошлого года дважды повышал ставку, а согласно мартовскому прогнозу инфляция по итогам 2019 г. должна была составить 4,7-5,2%.Однако в дальнейшем инфляция начала очень быстро снижаться, по всей видимости, в связи со слабостью внутреннего спроса (рост розничных продаж замедлялся на протяжении почти всего года, составив в результате в январе-октябре всего 1,5% г/г по сравнению с 2,8% г/г за аналогичный период прошлого года) и стабильностью рубля: высокий спрос нерезидентов на российские активы оказывал поддержку рублю даже в период введения новых мер ограничительного характера в августе. В результате Банк России начал плавно снижать ставку и пересматривать прогноз инфляции уже в июне (ставка была снижена на 0,25 п. п., прогноз по итогам года снижен до 4,2-4,7%), однако инфляция все равно замедлялась быстрее: реальная ставка Банка России оставалась высокой, по-прежнему оказывая сдерживающее влияние на экономику (и инфляцию).Ситуация качественно изменилась только в октябре, когда Банк России внепланово опубликовал новые прогнозы, понизив прогноз инфляции на конец года с 4,0-4,5% до 3,2-2,7% и снизив ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. Очередное снижение и пересмотр прогноза произошли и на следующем (декабрьском) заседании. На наш взгляд, учитывая масштаб октябрьского снижения и динамику пересмотров прогнозов, теперь Банк России считает, что для возврата инфляции к цели понадобится значительно более низкий уровень ставок, так что это снижение не последнее и снижения ставок продолжатся на одном из ближайших заседаний: по итогам 2020 г. мы ожидаем ключевую ставку на уровне 5,75%. При этом нельзя исключать и такой вариант, при котором в течение следующего года ставка может уйти и ниже этого уровня, в случае если годовые темпы инфляции опустятся ближе к 2%, а рубль будет оставаться близко к текущим уровням.Наконец, на наш взгляд, у Банка России потенциально есть возможность для перехода к режиму устойчиво более низких ставок. На протяжении длительного времени Банк России оценивал диапазон "равновесной" ключевой ставки на уровне 6-7%. Диапазон этот, помимо цели по инфляции, складывается из оценки долгосрочной внешней реальной ставки (1%) и премии за риск на Россию (100-200 б. п.). Оба этих показателя в последнее время снижаются: в качестве "прокси" для долгосрочной реальной внешней ставки можно использовать оценки долгосрочной реальной ставки членами Комитета по открытым рынкам ФРС США. Их последние оценки, опубликованные на этой неделе, показывают долгосрочную реальную ставку на уровне 0,5% (2,5%-й долгосрочный уровень ставки ФРС минус 2%-й долгосрочный темп инфляции). В качестве оценки для премии за риск подойдут ставки по кредитным дефолтным свопам на российские государственные облигации (CDS). Сейчас они на исторически низком уровне – ниже 60 пунктов. В результате в совокупности можно говорить о снижении оценочных границ нейтрального диапазона. Мы полагаем, что цель по инфляции вполне достижима и при более низком оцениваемом диапазоне нейтральных ставок".