Продажи iPhone в Китае резко сократились

Уровень продаж новых Apple iPhone в Китае по итогам ноября этого года упал более чем на 35%, сообщает брокерская компания Credit Suisse, которая проанализировала состояние рынка смартфонов Поднебесной по итогам прошлого месяца.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика"Продажи iPhone в Китае упали на 35% из-за торговой войны с США и отсутствием у жителей страны интереса к новым моделям "яблочных" смартфонов Это может повлечь за собой практически 18%-е снижение прибыли компании. Акции компании на фоне этого упали в цене на 1%.Аналитик брокерского отделения Credit Suisse Мэтт Кэбрел, ссылаясь на данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая, сообщил о 7,4%-м сокращении поставок техники Apple в Китай в период с сентября по ноябрь 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. "Мы ожидаем падения прибыли Apple в Китае на 17,5% за три месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 г.)", – добавил он.Новые iPhone 11 появились в Китае в сентябре этого года. Отмечается, что они не вызвали серьезного ажиотажа среди фанатов американской компании, как это бывало в прошлые годы, когда за новыми смартфонами Apple выстраивались огромные очереди.Аналитик также отметил, что для Apple может стать весьма ощутимым ударом введение новых 15%-х пошлин на товары из Китая, ввозимые на территорию США. Новые пошлины должны были вступить в силу 15 декабря. Однако стало известно о том, что Дональд Трамп подписал ограниченное торговое соглашение с КНР, позволяющее избежать введения новых пошлин на товары из Поднебесной. Это означает, что какое-то время существенного роста цен на продукцию Apple не предвидится.Как пишет CNBC, проблемы Apple на рынке КНР связаны в первую очередь с торговой войной, когда США начали оказывать давление на правительство Китая посредством санкций в отношении техногиганта Huawei, что побудило многих китайцев отказаться от продукции Apple в пользу отечественной корпорации.По данным аналитической компании Canalys, отсутствие у китайцев желания покупать новые iPhone на фоне более технологичных (и более доступных) отечественных мобильников повлекло за собой еще и снижение доли Apple на китайском рынке смартфонов. Если в II квартале 2019 г. она составляла 5,8%, то по итогам третьей четверти она рухнула до 5,2%, хотя в III квартале 2018 г. она составляла и вовсе 7%. В процентном соотношении доля Apple в Китае и раньше была небольшой, однако ключевым этот рынок для нее делает общее число жителей.В итоге те 1,8%, что потеряла Apple, забрала себе компания Huawe. За год ее доля китайского рынка выросла с 24,9% до 42,4%, и она крепко удерживает первое место среди крупнейших поставщиков смартфонов. В этом рейтинге Apple находится на пятом месте, уступая, помимо Huawei, известным в России компаниям Xiaomi, Oppo и Vivo. Все три бренда показали незначительное сокращение своих рыночных долей.Исследовательская компания Counterpoint также опубликовала отчет об онлайн-продажах смартфонов в III квартале 2019 г. на территории Китая. Список возглавляют Huawei и подразделение Honor. Совокупные продажи Huawei и Honor превысили общую продажи Apple, Xiaomi, Oppo и Vivo.Доля Huawei в III квартале составила 26%, а на Honor пришлось 20%, то есть им удалось занять чуть ли не половину местного рынка. Xiaomi, Vivo, Apple и Oppo досталось 14%, 10%, 9% и 5% онлайн-рынка смартфонов Китая. Вместе они смогли занять всего 38%.Counterpoint отмечает, что продажи флагманских линеек Huawei серий P и Mate продолжают расти. Huawei P30 и P30 Pro были признаны самыми популярными премиальными телефонами с Android в III квартале 2019 г. в Китае. Также популярностью пользовались Nova 5, Enjoy 9 и Enjoy 9 Plus. Если говорить о бренде Honor, Honor 9X стал одним из самых продаваемых телефонов на онлайн-рынке. Аналитики отметили также смартфоны Honor 20 и Honor 20i.