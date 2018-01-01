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      Трамп заявил о начале второй фазы переговоров с Китаем

      13.12 19:01Распечатать

      EPA-EFE/JIM LO SCALZO

      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна незамедлительно начнет переговоры с Китаем по "второй фазе" соглашения по торговле, а также подтвердил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на китайские товары 15 декабря.



      "Мы договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Они согласились на многие структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергии и промышленных товаров, а также на многое другое... Штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены, из-за того что мы заключили сделку. Мы начнем переговоры по второй фазе немедленно, а не будем ждать до выборов 2020 г. Это удивительная сделка для всех. Спасибо!" - написал Трамп на своей странице в социальной сети.

      Ранее китайская сторона подтвердила, что США и Китай согласовали текст первой части торгового соглашения.

      Как писали "Вести.Экономика", Китай ранее сигнализировал, что промежуточное торговое соглашение с США еще не заключено, несмотря на одобрение сделки президентом США Дональдом Трампом.

      До этого Трамп утвердил так называемую торговую сделку "первой фазы". Она предусматривает снижение существующих пошлин на китайский импорт и отказ от новых пошлин, которые должны вступить в силу в воскресенье, в обмен на письменное обещание Пекина купить сельскохозяйственную продукцию США на десятки миллиардов долларов, а также прочие уступки.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Китай, КНР, торговые войны, Дональд Трамп

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