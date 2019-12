Трамп заявил о начале второй фазы переговоров с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна незамедлительно начнет переговоры с Китаем по "второй фазе" соглашения по торговле, а также подтвердил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на китайские товары 15 декабря.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder....