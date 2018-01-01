Федеральная торговая комиссия США планирует подать в суд на Facebook

Федеральная торговая комиссия США (FTC) может заставить Facebook отказаться от его планов по объединению принадлежащих компании сервисов по обмену сообщениями – Instagram, WhatsApp и Messenger, сообщает The Wall Street Journal.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Федеральная торговая комиссия (FTC) рассматривает вопрос о судебном запрете интеграции социальных сервисов Facebook, которой помимо одноименной соцсети принадлежат Instagram, WhatsApp и Messenger. Акции компании подешевели вчера на 2,72%, тогда как S&P 500 вырос на 0,86%.Регулятор считает, что объединение сервисов в единую систему даст корпорации Марка Цукерберга слишком много власти и уничтожит конкуренцию. Интеграция позволила бы более 2,7 млрд пользователей Facebook общаться между платформами: сообщения, отправленные через WhatsApp, могли бы получать пользователи, имеющие учетные записи Facebook, и в свою очередь пересылаться людям в Instagram.Чиновники также опасаются, что интеграция сервисов Facebook в единую компанию может усложнить ее разделение в будущем после запуска планируемого антимонопольного дела. Facebook не комментирует принятое решение. После публикации Wall Street Journal акции Facebook упали на 4%, потеряв около $6,5 в цене за единицу.Отмечается, что решение FTC ограничить деятельность компании сначала должно одобрить большинство, после чего комиссия подаст иск на Facebook и попросит суд наложить запрет. По данным WSJ, такой шаг Федеральная торговая комиссия может предпринять уже в январе 2020 г.Если же Федеральная торговая комиссия США добьется своего, это может стать первым шагом по так называемому "разрушению" Facebook, которая, по мнению многих американских политиков, имеет слишком много влияния, являясь одним из монополистов рынка.Одной из первых, кто потребовал принудительного "расчленения" Facebook и других технологических компаний, стала кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен. По ее словам, только такие жесткие меры помогут восстановить баланс сил в американской демократии.Элизабет Уоррен предложила ввести в антимонопольном законодательстве понятие "платформы общего пользования". К ним будут относиться компании с годовой выручкой свыше $25 млрд, предлагающие для общего пользования в интернете торговые площадки, биржи или платформы для связи между участниками — таким образом, под определение попадут и Amazon, и Facebook, и Google.Сенатор привела пример, когда в 90-х гг. на технологическом рынке США господствовала компания Mircosoft. Ряд антимонопольных мер, принятых правительством, помог закрепиться на рынке новым компаниям, таким как Google и Facebook. Она отметила, что теперь уже эти компании получили слишком большие доли рынка, что обеспечивает им полный контроль над этим сектором экономики."Почти половина всей электронной коммерции проходит через Amazon. Более 70% всего интернет-трафика проходит через сайты, принадлежащие Google или Facebook. Эти компании используют свои ресурсы для подавления малого бизнеса, а также для подмены интересов американского народа своими финансовыми интересами", — добавила сенатор.Необходимо препятствовать технологическим слияниям, которые сенатор считает антиконкурентными. Политик утверждает, что эти слияния и поглощения нанесли ущерб конкуренции.Если такой закон будет принят, то, например, марку Amazon Basics придется отделить от Amazon Marketplace, а рекламную сеть Google — от поисковой системы. Кроме того, Уоррен предлагает отменить многие мешающие конкуренции слияния технологических компаний, в том числе приобретения WhatsApp и Instagram компанией Facebook, Waze, Nest и DoubleClick — компанией Google, а Whole Foods и Zappos — компанией Amazon. Элизабет Уоррен считает, что такие реформы не повлияют глобально на интернет: у малого бизнеса появится шанс соперничать с Google, Facebook или Amazon, которые все также будут предоставлять услуги пользователям."Есть Элизабет Уоррен, считающая, что правильным шагом будет разделение компаний <...> Если она будет избрана президентом, то я могу поручиться за то, что мы будем опротестовывать это в судебном порядке. Я поручусь, что в этом случае мы победим в тяжбе", - приводит The Verge высказывание Цукерберга из аудиозаписи двухчасовой сессии вопросов-ответов главы Facebook и сотрудников компании.