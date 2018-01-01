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      Товарно-материальные запасы в США в октябре выросли на 0,2%

      13.12 19:41Распечатать

      EPA-EFE/ANDREW GOMBERT

      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Товарно-материальные запасы в США в октябре выросли на 0,2% в месячном выражении и с учетом коррекции на сезонные колебания составили $2,043 трлн.

      Такой рост совпал с прогнозом опрошенных изданием The Wall Street Journal экономистов, как сообщило Министерство торговли США.

      Товарно-материальные запасы в производственной сфере в октябре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Запасы в розничной торговле увеличились на 0,3%, а в оптовой торговле - на 0,1%.

      Продажи в октябре снизились на 0,1% по сравнению с сентябрем.

      Отношение запасов к продажам в октябре составило 1,40, как в сентябре и августе. В октябре 2018 г. оно было равно 1,36.

      Министерство торговли использует данные по товарно-материальным запасам при оценке ВВП США. В ноябре министерство сообщило, что ВВП вырос чуть больше, чем показала первая оценка, главным образом ввиду увеличения инвестиций в запасы.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, прогноз, товарно-материальные запасы

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