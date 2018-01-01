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      Результаты выборов в Великобритании могут привести к референдуму в Шотландии

      13.12 19:51Распечатать

      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен заявила, что высокие результаты партии на британских выборах убедили ее провести новый референдум о независимости, сообщают западные СМИ.

      "Потрясающая победа на выборах прошлой ночью для SNP возрождает, усиливает и укрепляет мандат, который предлагает народу Шотландии выбор в отношении его будущего", - заявила Стерджен на выступлении в столице Шотландии.

      По ее мнению, результаты парламентских выборов в Великобритании ясно показали, что шотландцы не хотят выходить из ЕС.

      "Стало понятно, что шотландцы хотят остаться в ЕС", - сказала она.

      Она пояснила, что пришла к такому выводу, когда увидела, что в Шотландии ее партия одержала победу над победителями британских выборов - выступающими за Brexit консерваторами. Она добавила, что выход Шотландии из ЕС приведет к "гонке на выживание" в таких вопросах, как защита окружающей среды и права трудящихся.

      По ее словам, "будущее Шотландии должно быть в руках шотландцев".

      Стерджен заверила, что осознает, что не все, кто отдал за нее голоса, хотят независимости от Великобритании. Однако при этом она подчеркнула, что в любом случае вопрос о будущем Шотландии должны решать именно ее жители.

      Как писали "Вести.Экономика", Консервативная партия по итогам прошедших 12 декабря выборов получила явное большинство в британском парламенте. Согласно данным экзит-поллов консерваторы получают 368 из 650 мест в парламенте.

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство получило новый мощный мандат на осуществление Brexit.

      "Консервативное правительство получило новый мощный мандат, чтобы осуществить Brexit, и не просто осуществить Brexit, а объединить эту страну и продвигать ее вперед", - сказал Джонсон.

      "Это исторические выборы, которые дают нам сейчас, в этом новом правительстве, возможность воплотить демократическую волю британского народа, изменить эту страну к лучшему и раскрыть потенциал всего народа этой страны, - добавил премьер. - Именно этим мы сейчас и займемся".

      Рубрики: Европа

      Метки: Великобритания, Евросоюз, выборы, Шотландия, Brexit, Никола Стерджен

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