Футбольный клуб ЦСКА переходит под контроль "ВЭБ.РФ"

Госкорпорация развития "ВЭБ.РФ" получит более 75% акций клуба в результате конвертации долговых обязательств ЦСКА.

"Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, о конвертации долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции. При этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба, но для себя мы это рассматриваем (и так сегодня докладывали на набсовете) как временную меру для того, чтобы дать возможность развиваться клубу. И вместе с клубом ЦСКА и РФПИ работаем уже для того, чтобы привлечь новых инвесторов, которые будут стратегическими инвесторами для ЦСКА".