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      Футбольный клуб ЦСКА переходит под контроль "ВЭБ.РФ"

      13.12 19:58Распечатать

      Фото: Максим Константинов/Global Look Press

      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Госкорпорация развития "ВЭБ.РФ" получит более 75% акций клуба в результате конвертации долговых обязательств ЦСКА.

      Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. По итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации, прошедшего под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, глава ВЭБ рассказал о принятии данного решения, а также дальнейших намерений госкорпорации.

      В частности, он подчеркнул, что в ВЭБ рассматривают получение 75% акций футбольного клуба как временную меру. По словам Игоря Шувалова, ВЭБ и Российский фонд прямых инвестиций уже начали поиск новых инвесторов, которые будут готовы к долгосрочным вложениям в ЦСКА.

      "Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, о конвертации долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции. При этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба, но для себя мы это рассматриваем (и так сегодня докладывали на набсовете) как временную меру для того, чтобы дать возможность развиваться клубу. И вместе с клубом ЦСКА и РФПИ работаем уже для того, чтобы привлечь новых инвесторов, которые будут стратегическими инвесторами для ЦСКА".


      Глава "ВЭБ.РФ" также добавил, что поиск инвесторов может занять до 3 лет, хотя может завершиться и раньше, за 1 год. Если госкорпорации и РФПИ не удастся быстро найти новых стратегических инвесторов, ЦСКА в течение следующих нескольких лет будет оставаться в собственности государства.

      Рубрики: Институты развития

      Метки: Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ, ФК ЦСКА

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