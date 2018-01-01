ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Розничные продажи в США в ноябре выросли слабее прогнозов

      13.12 20:01Распечатать

      EPA/JUSTIN LANE

      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,2% в месячном выражении - в октябре рост составил 0,4%, сообщило министерство торговли страны.

      Эксперты в среднем ожидали роста на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

      Продажи в 8 из 13 ключевых категорий розничных товаров увеличились в ноябре. При этом был зафиксирован подъем реализации автомобилей и электроники, в то время как существенно сократились продажи одежды и расходы в ресторанах.

      Розничные продажи в ноябре без учета автомобилей выросли на 0,1% после увеличения на 0,3% в октябре. Показатель без учета автомобилей и топлива не изменился после повышения на 0,2% в октябре.

      Розничные продажи в ноябре без учета автомобилей, бензина и строительных материалов - показатель, используемый для расчета ВВП США, - увеличились всего на 0,1%. При этом средний прогноз аналитиков предполагал рост на 0,3%.

      Кроме того, Министерство труда США сообщило в пятницу о том, что стоимость импорта в США в ноябре выросла на 0,2% относительно предыдущего месяца и упала на 1,3% за год. Без учета стоимости нефтепродуктов показатель также поднялся на 0,2% в помесячном выражении.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, прогноз, розничные продажи

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить