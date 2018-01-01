Розничные продажи в США в ноябре выросли слабее прогнозов

EPA/JUSTIN LANE

Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,2% в месячном выражении - в октябре рост составил 0,4%, сообщило министерство торговли страны.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Эксперты в среднем ожидали роста на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.Продажи в 8 из 13 ключевых категорий розничных товаров увеличились в ноябре. При этом был зафиксирован подъем реализации автомобилей и электроники, в то время как существенно сократились продажи одежды и расходы в ресторанах.Розничные продажи в ноябре без учета автомобилей выросли на 0,1% после увеличения на 0,3% в октябре. Показатель без учета автомобилей и топлива не изменился после повышения на 0,2% в октябре.Розничные продажи в ноябре без учета автомобилей, бензина и строительных материалов - показатель, используемый для расчета ВВП США, - увеличились всего на 0,1%. При этом средний прогноз аналитиков предполагал рост на 0,3%.Кроме того, Министерство труда США сообщило в пятницу о том, что стоимость импорта в США в ноябре выросла на 0,2% относительно предыдущего месяца и упала на 1,3% за год. Без учета стоимости нефтепродуктов показатель также поднялся на 0,2% в помесячном выражении.