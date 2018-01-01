Итоги недели: ЦБ РФ - наш Федрезерв

Для читателей постарше происходящее сейчас в Америке все больше и больше напоминает просмотр популярного в давние годы сериала "Санта- Барбара". Бесконечное количество серий, все время экспрессия и динамика происходящего, но если ты пропустил пару серий, то ничего особо не изменилось. Так и новости о торговой сделке: поток новостей захлестывает, то все пропало, то информированные источники сообщают что вот-вот, а сверху ковровые бомбардировки из "Твиттера" Трампа. По сути, рынок на максимумах и готов к поколению новых вершин.

Алексей Скабалланович, управляющий активами "РЕГИОН Эссет Менеджмент"

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Реальных новостей тоже было достаточно. Заседание ФРС (ставка без изменений,но все будет хорошо); выборы в Англии, в которых победили консерваторы и доведут многострадальный Brexit до конца; ЦБ Турции понизил ставку, легкий сигнал нам что даже под давлением американских санкций движение по ставке возможно и в эту сторону. Ну и вишенкой на торте является решение по ставке ЦБ РФ.В то время как ФРС продемонстрировал нам в этом году искусство переобувания на лету, а именно разворот курса под давлением своего президента, Центральный банк России перенимает лучшие практики ФРС (предсказуемость и последовательность) и не повторяет плохие (изменение курса под внешним давлением, а не из-за экономических показателей). Несмотря на то что масса аналитиков весь ноябрь писала о том, что снижения ставки в России до конца года не будет, Банк России в первую очередь смотрел на макроэкономические данные, а из них сейчас главным является инфляция. Данные же по инфляции однозначно указывали на снижение ставки. Соответственно снижение ставки на 0,25 п. п. было абсолютно адекватным и отражало уверенность центрального банка в своих действиях и уверенность в его взглядах на экономику России в следующем году. Отечественный рынок стал осознавать это в среду, когда Минфин провел очередное успешное размещение довольно длинной ОФЗ. Переспрос при этом был вдвое больше того объема, что он разместил. Рубль закономерно укрепился.Из внешних данных можно отметить еще уверенно подросшую нефть, которая близка к взятию рубежа $65 за баррель и вызвала пересмотр целевых ориентиров по ней по всему миру в новый диапазон.На нашем же рынке можно ждать спокойное завершение года в облигациях и вероятное новогоднее ралли на акциях.