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      ЦБ Швеции сообщил о старте проекта электронной кроны с 2020 года

      13.12 22:57Распечатать

      Коллаж: Ihodl

      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Банк Швеции объявил о плане разработки и тестирования механизма оплаты товаров при помощи цифровой валюты.

      В пресс-релизе шведского ЦБ отмечается что уже выбрана компания, которая будет отвечать за технологический аспект реализации проекта.

      В рамках проекта будет разработана цифровая платформа, позволяющая проводить платежи электронной кроной "при помощи мобильного телефона, кредитной карты и часов" (в ЦБ Швеции не стали пояснять, о каких именно часах идет речь, но, вполне вероятно, речь идет о так называемых "умных" часах – прим. ред.).

      В рамках тестирования платформа также позволит проводить симуляции выполнения платежей в рамках платежных систем, розничных магазинов, "а также других частей платежной системы Швеции".

      Данный тестовый этап осуществления платежей электронной кроной, как ожидается, продлится до 31 декабря 2020 г. При этом в центробанке допустили возможность дальнейшего продления тестового периода на срок до 7 лет.

      Основной целью, которую ставят в Банке Швеции при реализации данного проекта цифровой валюты, является "расширение понимания технологических возможностей электронной кроны".

      ЦБ Швеции, таким образом, становится одним из первых мировых центробанков, приступающих к активному тестированию использования цифровой валюты в качестве основного платежного средства вместо традиционных бумажных денег.

      Ранее центробанк также публиковал ряд основных тезисов в пользу развития проекта электронной кроны, отмечая, в частности, снижение использования бумажных банкнот в стране, а также развитие технологий в сфере электронных денег и платежных систем.

      Портал "Вести.Экономика" ранее отмечал серьезность намерений Центрального банка Швеции в данном вопросе: в апреле 2019 г. шведский ЦБ обратился к парламенту страны с официальным запросом о помощи в разъяснении определения термина "платежное средство".

      В своем запросе руководство шведского центробанка попросило депутатов учесть вероятность "сценария не столь отдаленного будущего, при котором наличные средства потеряют значимость, так как торговый сектор прекратит принимать их как средства оплаты".

      Рубрики: Валютный рынок, ЦБ мира, Технологии и IT

      Метки: шведская крона, ЦБ Швеции

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