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      США и Китай подпишут торговое соглашение в начале января 2020 года

      13.12 21:31Распечатать

      Фото: Michael Reynolds/EPA-EFE

      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Подписание документа на министерском уровне в рамках "первой фазы" торгового соглашения между двумя странами запланировано на следующий месяц.

      Об этом в комментариях журналистам сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. По его словам, подписание документа пройдет в первую неделю января в Вашингтоне. При этом президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин не будут участвовать в данном процессе.

      Торговое представительство США также опубликовало сообщение о достижении "первой фазы" торгового соглашения между двумя странами. В заявлении отмечается, что США продолжат применять импортные пошлины в 25% по отношению к товарам Китая в объеме $250 млрд. Американский импорт китайской продукции в объеме еще $120 млрд будет облагаться пошлинами в 7,5%.

      В своих заявлениям журналистам Лайтхайзер отметил, что США, таким образом, согласились снизить пошлины на товары КНР в данном объеме с 15% до 7,5%. По его словам, импортные пошлины будут снижены с 15% до 7,5% через 30 дней после подписания "первой фазы" соглашения, запланированного на начало января.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, торговое соглашение, импортные пошлины

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