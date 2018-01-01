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      Турции нужно все золото мира

      13.12 22:31Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Турция вносит последние штрихи в план, ослабляющий правила регулирования импорта золота одному из крупнейших в мире потребителей драгметалла.

      Минфин страны разрабатывает изменения, которые позволят сертифицировать и стандартизировать лом или незарегистрированное золото, которое можно везти с собой при въезде в Турцию. Совместно с Borsa Istanbul, турецкой фондовой биржей, он работает над планом, который включает регистрацию золота, завезенного без сертификации Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов.

      LBMA - это международная торговая ассоциация, устанавливающая стандарты для мирового рынка драгоценных металлов. Она определяет то, как драгоценные металлы должны перерабатываться и торговаться во всем мире, составляет списки признанных во всем мире поставщиков и проч. Borsa Istanbul, единственная в Турции фондовая биржа, которая контролирует рынок драгоценных металлов и алмазов с 2013 г., является аффилированным членом LBMA.

      Для страны, в которой добывается часть золота, которое нужно для удовлетворения внутреннего спроса, привлечение большего объема драгоценного металла из-за рубежа — единственный способ удовлетворить потребности ювелиров, домохозяйств, для которых долгое время слитки были способом хеджирования в условиях турбулентности.

      Турки традиционно дарят золото на свадьбы, церемонии обрезания и на многих других торжествах. Торговцы расплачиваются им за аренду места, проводя торговлю на Большом базаре Стамбула, одном из старейших крытых рынков мира.

      В этом году многие стали скупать золото во время торговой напряженности и беспокойства по поводу мировой экономики. В прошлом квартале в ювелирной промышленности Турции был отмечен рост спроса на слитки согласно данным Всемирного совета по золоту. Страна перерабатывает золотой лом в ювелирные изделия, затем продает их по всему Ближнему Востоку.

      За первые 9 месяцев 2019 г. спрос на золото в Турции вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      План Минфина позволит Турции улучшить соблюдение законодательства, связанного с золотом, приведя его в соответствие с международной практикой.

      Турция учредила Стамбульскую золотую биржу в 1993 г., что способствовало тому, что местные цены двигались наряду с международными ориентирами. Также были применены международные стандарты на импортные слитки. Обмен был отменен после создания в 2013 г. рынка драгоценных металлов и алмазов.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: золото, Турция

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