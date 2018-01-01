Турции нужно все золото мира

Турция вносит последние штрихи в план, ослабляющий правила регулирования импорта золота одному из крупнейших в мире потребителей драгметалла.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Минфин страны разрабатывает изменения, которые позволят сертифицировать и стандартизировать лом или незарегистрированное золото, которое можно везти с собой при въезде в Турцию. Совместно с Borsa Istanbul, турецкой фондовой биржей, он работает над планом, который включает регистрацию золота, завезенного без сертификации Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов.LBMA - это международная торговая ассоциация, устанавливающая стандарты для мирового рынка драгоценных металлов. Она определяет то, как драгоценные металлы должны перерабатываться и торговаться во всем мире, составляет списки признанных во всем мире поставщиков и проч. Borsa Istanbul, единственная в Турции фондовая биржа, которая контролирует рынок драгоценных металлов и алмазов с 2013 г., является аффилированным членом LBMA.Для страны, в которой добывается часть золота, которое нужно для удовлетворения внутреннего спроса, привлечение большего объема драгоценного металла из-за рубежа — единственный способ удовлетворить потребности ювелиров, домохозяйств, для которых долгое время слитки были способом хеджирования в условиях турбулентности.Турки традиционно дарят золото на свадьбы, церемонии обрезания и на многих других торжествах. Торговцы расплачиваются им за аренду места, проводя торговлю на Большом базаре Стамбула, одном из старейших крытых рынков мира.В этом году многие стали скупать золото во время торговой напряженности и беспокойства по поводу мировой экономики. В прошлом квартале в ювелирной промышленности Турции был отмечен рост спроса на слитки согласно данным Всемирного совета по золоту. Страна перерабатывает золотой лом в ювелирные изделия, затем продает их по всему Ближнему Востоку.За первые 9 месяцев 2019 г. спрос на золото в Турции вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.План Минфина позволит Турции улучшить соблюдение законодательства, связанного с золотом, приведя его в соответствие с международной практикой.Турция учредила Стамбульскую золотую биржу в 1993 г., что способствовало тому, что местные цены двигались наряду с международными ориентирами. Также были применены международные стандарты на импортные слитки. Обмен был отменен после создания в 2013 г. рынка драгоценных металлов и алмазов.