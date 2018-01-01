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      8 фактов о сексуальных скандалах в католической церкви

      15.12 15:20Распечатать
      Москва, 15 декабря - "Вести.Экономика". На протяжении десятилетий тысячи католических священников по всему миру сталкивались с обвинениями в растлении малолетних детей. Чаще всего, однако, наказание для растлителей сводилось к тому, что их переводили в новый приход, пишет Listverse.

      Фото: EPA-EFE/ARMANDO BABANI

      8. 7% католических священников в Австралии были обвинены в сексуальном домогательстве
      Большинство известных историй, связанных с сексуальным насилием в католической церкви, касаются США или Ирландии, но в Австралии сексуальное домогательство было более распространенным, чем где-либо еще. 7% всех австралийских католических священников обвинялись в сексуальном домогательстве, как правило, детьми в возрасте 11 лет или младше.

      7. Жертвы сексуального насилия в Нидерландах
      В 1956 г. мальчик из школы-интерната Харревелда позвонил в полицию. Он рассказал, что в школе его неоднократно насиловали монахи. Сами монахи просто извинились перед полицией, сказав, что мальчик психически болен. Затем они отвели мальчика в психиатрическую палату и в наказание кастрировали его. Считается, что по крайней мере десять других мальчиков прошли через то же самое. Остальные, однако, не дошли до того, чтобы вызвать полицию.

      6. Растлитель малолетних был назначен в консультативный совет по вопросам сексуального насилия
      В 1996 г. преподобный Мартин О'Логлен открыто признался в сексуальном насилии над девочкой-подростком. И в том же году он был назначен членом церковного консультативного совета по вопросам сексуального насилия.

      5. Сироты в Квебеке были ложно названы психически больными
      В период с 1949 по 1956 гг. 20 тыс. незаконнорожденных детей незамужних женщин в Квебеке были отданы на попечение церкви. В то время аборты и контрацептивы были незаконными, а появление детей у незамужней женщины осуждалось обществом. Церковь обещала хорошо заботиться о детях в приютах, но вместо этого детям постоянно напоминали, что они "дети греха", и били.

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      Когда Церковь поняла, что может удвоить свое федеральное финансирование, управляя психиатрической больницей, тысячи детей были названы умственно неполноценными. В 2006 г. Церковь извинилась за это, предложив пострадавшим приблизительно по $15 тыс. в обмен на обещание никогда не выдвигать обвинения.

      4. Церковь игнорировала жалобы на священника, насиловавшего детей
      В школе для глухих в Висконсине преподобный Лоуренс К. Мерфи вызывал учеников в свой кабинет. Считается, что в период между 1950 и 1974 гг. он приставал примерно к 200 мальчикам. Мерфи умер в 1998 г., все еще будучи священником, не получив никакого наказания за домогательства.

      3. Архиепископ заявил, что "не знал" о незаконности сексуальных отношений с детьми
      Когда в 1984 г. его архиепископство предстало перед судом за сексуальное насилие, архиепископа Роберта Карлсона спросили, понимает ли он, что заниматься сексом с ребенком незаконно. Карлсон ответил: "Я не уверен, знал ли я, что это преступление, или нет". Однако когда родители одного ребенка пожаловались на то, что их ребенок подвергается насилию со стороны священников Карлсона, он разослал памятку, напоминая другим епископам, что срок давности истекает через два года.

      2. Папа продвигал кардинала, который скрывал домогательства
      13 декабря 2002 г. кардинал Бернард Лоу подал в отставку с поста архиепископа Бостона. Разоблачение в новостях показало, что он лично помог скрыть сексуальное насилие, даже защищая человека, который приставал к 130 детям. Имеются записи, показывающие, что кардинал получал сообщения о его злоупотреблениях по крайней мере в 1984 г. Тем не менее кардинал почти 15 лет держал его в приходах, где он был окружен маленькими детьми.

      Менее чем через два года после того, как разразился скандал, Папа Римский Иоанн Павел II сделал кардинала Лоу архипресвитером базилики Санта-Мария-Маджоре, одной из пяти главных базилик Римско-католической церкви.

      1. В 2016 г. Церковь призвала епископов не сообщать о сексуальном насилии
      В 2016 г. Церковь направила письмо своим епископам, в котором говорилось, что епископ не обязательно должен сообщать о подозреваемых властям или полиции. Католическая церковь извинилась, когда письмо попало в СМИ. Тем не менее это тревожный сигнал о том, что может происходить за закрытыми дверями.

      Рубрики: Европа, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: дети, Церковь, злоупотребления

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