Искусственный интеллект и автоматизация могут сэкономить банкам более $70 млрд к 2025 году

Банки могут сэкономить миллиарды долларов, используя такие технологии, как автоматизация и искусственный интеллект(ИИ), говорится в исследовании, опубликованном Accenture.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Как показало исследование, используя технологии для автоматизации рабочих мест или оказания помощи сотрудникам, североамериканские банки могут сэкономить более $70 млрд к 2025 г.Во всей отрасли финансовых услуг, включая банковское дело, страхование и рынки капитала, экономия может составить от $87 млрд до $140 млрд за тот же период времени."Массовые социальные и технологические изменения создают целый ряд угроз и вызовов для компаний, предоставляющих финансовые услуги", - пишет Accenture. Но в то же время это также создает "возможность получить значительную выгоду за счет новых трудовых ресурсов, новых методов работы и новых рабочих мест".По оценкам исследования, к 2025 г. от 7% до 10% задач будут автоматизированы, что приведет к увеличению экономии средств и производительности.Автоматизация и аугментация помогут высвободить часы, которые затем могут быть переориентированы на креативную работу, инновации, клиентский опыт, говорится в исследовании. По мнению Accenture, именно эти факторы также создают "существенную ценность" для организаций.Исследование показало, что к 2025 г. более половины задач, выполняемых в настоящее время кредитными специалистами, личными финансовыми консультантами, кассирами и представителями клиентской службы, могут быть автоматизированы или дополнены с помощью технологий.Ряд банков, таких как Citigroup, Capital One и JPMorgan Chase, уже используют такие технологии, как искусственный интеллект для помощи сотрудникам.Около 97% коммерческих банков используют искусственный интеллект, говорится в новом исследовании известной фирмы Genpact, специализирующейся на предоставлении профессиональных услуг в области цифровой трансформации. Однако, как показал опрос, эти учреждения не в состоянии эффективно внедрять эти технологии для получения конкурентных преимуществ.51% респондентов используют искусственный интеллект просто для точечных решений и индивидуальных задач, 27% опрошенных тестировали его в пилотных проектах, и только 19% использовали его во всем банке в целом. Поскольку давление со стороны финтех-стартапов и других небанковских структур возрастает, вызовы, связанные с внедрением систем искусственного интеллекта, рождают обеспокоенность тем, насколько эффективно коммерческие банки могут использовать технологию для улучшения обслуживания клиентов и повышения конкурентоспособности.Впрочем, большинство банков с оптимизмом смотрят в будущее. Две трети респондентов говорят, что они рассчитывают использовать искусственный интеллект в своей организации в течение следующих 12-18 месяцев. Тем не менее некоторые опрошенные руководители сомневаются в том, сможет ли ИИ помочь в продвижении новых персонализированных услуг для улучшения качества обслуживания клиентов.В России банковский сектор в последние несколько лет переживает цифровой бум: внедряется электронный документооборот, расширяются возможности интернет-банков. Участники рынка уже отмечают кратный рост перешедших из офлайна в онлайн операций и переход пользователей от веб-версий на мобильные банковские приложения. Дальнейшее развитие банковского бизнеса еще сильнее будет связано с цифровизацией, полагают участники рынка.Сбербанк ожидает более 66 млрд руб. в виде дополнительного доходов в 2020 г. от внедрения технологии искусственного интеллекта в кредитной организации, следует из материалов ко Дню аналитика. В 2019 г. эффект от реализации технологий в области искусственного интеллекта в банке составил около 42 млрд руб.При этом Сбербанк намерен стать лидером российского рынка по этой технологии, следует из презентации. Согласно оценке банка в 2024 г. рынок ИИ в России составит 80 млрд руб.