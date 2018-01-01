Какой путь у Европы в Китае?

Признавая, что ЕС сталкивается с целым рядом неприятных проблем на мировой арене, Урсула фон дер Ляйен, новый президент Еврокомиссии, уже пообещала возглавить "геополитические комиссии". Разделяя это мнение, Жозеп Борель, новый Верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности, поставил перед ЕС задачу решить, хочет ли он быть глобальным игроком или просто плацдармом для других держав. Так в какую сторону пойдет Европа?

Москва, 14 декабря - "Вести.Экономика".Сейчас Европе в первую очередь важно выработать стратегические шаги по развитию отношений с Китаем. Ставки огромны. ЕС — крупнейший торговый партнер Китая, а Китай — главный торговый партнер ЕС после США, причем объем двусторонней торговли превышает $1,1 млрд в день.В последние несколько лет США применяют все более агрессивный подход к Китаю. Фактически противостояние Китаю - одна из немногих вещей, которые политически объединяют американцев в наши дни, хотя ни один фактор не влияет на политику США. Президента Трампа в первую очередь беспокоит дефицит двусторонней торговли, в то время как силы безопасности США пугает военное и технологическое развитие Китая, которое в конечном итоге может поставить под вопрос стратегическое превосходство США.Никто не сомневается в том, что подъем Китая — проблема для отдельных стран и мирового соотношения сил. Мир, в котором китайская экономика выросла вдвое по сравнению с экономикой США, будет совершенно другим, даже если не учитывать рост военных расходов Китая. Понятно, что американцы боятся потерять статус главной мировой державы.Пока непонятно, как США намерены противостоять этой новой реальности. Некоторые считают, что разрыв с Китаем и попытка заставить сделать то же самое другие страны могут сорвать рост китайской экономики, потенциально создав условия для смены режима. Другие скептически воспринимают эту стратегию и предпочли бы более узко направленную политику, направленную на изменение конкретных аспектов внутренней и внешней политики Китая. Этот подход менее эффектный, но более традиционный.В любом случае до сих пор преобладали интуитивные реакции. Вероятно, такое положение дел сохранится еще какое-то время. США хотят, чтобы ЕС согласился со своей позицией, но, кроме того, чтобы обозначить это требование, никаких стратегических диалогов с Европой по этому вопросу они не ведут.Между тем, ужесточаются споры о Китае в ЕС. Возможно, у Китая больше нет марксистской экономики, но в нем все еще действует ленинская политическая система. По понятной причине многие европейцы обращают внимание на проблему прав человека в Гонконге, Синьцзяне и других регионах. Европейцев беспокоят и экономические проблемы. Как предупредила Европейская комиссия в этом году, Китай - "экономический конкурент в достижении технологического лидерства и системный конкурент, реализующий альтернативные модели управления". Эти утверждения резко отличаются от заявлений предыдущего официального коммюнике ЕС.Следующий год будет критически важным. Помимо очередного саммита ЕС - Китай в Пекине в апреле, главы государств Китая и Европы проведут специальную встречу в Лейпциге в сентябре следующего года. Важной проверкой отношений станет тот факт, смогут ли две державы заключить всеобъемлющее инвестиционное соглашение через 6 лет после начала переговоров. Учитывая эти возможности для диалога, ЕС мог бы прийти к стратегическому взаимодействию, а не к широкой конфронтации с Китаем. Но любое танго можно станцевать только вдвоем. Многое будет зависеть от развития китайской политики.Оставляя в стороне вопросы торговли и инвестиций, ЕС не должен быть таким самодовольным в отношении вызовов безопасности, которые ставит Китай. Государствам-членам ЕС стоит активизировать свои действия по свободе навигации в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Необходимо более тщательно изучать растущую технологическую зависимость Европы от Китая в таких критических областях, как инфраструктура 5G.Тем не менее лучшая реакция Европы на растущую технологическую мощь Китая - стать более конкурентоспособной. Если ЕС потерпит неудачу, от влияния Китая его не оградит ничего. Это касается не только Европы, но и США в долгосрочной перспективе.Мало кто из наблюдателей ожидал, что Китай внезапно превратится в полноценную демократию после вступления в ВТО в 2001 г. Но наблюдателей разочаровал репрессивный настрой страны, который проявился в последнее десятилетие. Государственные предприятия пользуются популярностью, книги сжигаются, Коммунистическая партия Китая главенствует во всех сферах жизни Китая. Как долго это продлится, никто не знает. Династии приходят и уходят, но в 2021 г. Компартия отметит столетие со дня своего основания. Словом, Китай применяет совершенно разные модели развития.Что бы ни случилось, Китай не уйдет, решение вопросов от изменения климата до распада глобальной торговой системы потребует его участия. Соответственно политика критического и конструктивного стратегического взаимодействия — наиболее разумный способ продвижения для ЕС. Если применять такую политику совместно с США, это пойдет на пользу всем. В конце концов, ЕС должен выбрать свой собственный путь.