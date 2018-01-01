Одна победа, четыре ответа: о чем говорит выигрыш Джонсона?

Партия премьер-министра получила наибольшее число мест в парламенте с 1987 г., то есть со времен Маргарет Тэтчер.

Фото: ANDY RAIN/EPA-EFE

Игра стоила свеч

Конец центризма

Корбин и лейбористский экзистенциальный кризис

Что будет с Brexit и с Шотландией?

Москва, 14 декабря - "Вести.Экономика".В результате прошедших 12 декабря в Великобритании знаковых выборов Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона получила максимальное большинство голосов со времен победы Тори в 1987 г. при тогдашнем премьер-министре Маргрет Тэтчер.В палате общин, состоящей из 650 человек, партия получила 364 места из 650, что намного превышает необходимый уровень для большинства.При этом лейбористы потерпели самое сокрушительное поражение с 1935 г.: им досталось лишь 203 места. Это стало одной из самых больших неожиданностей нынешних выборов: большое количество избирательных округов с правом голоса в северных и средних районах Англии, которые составляли “красную стену” лейбористов, перешли к Консервативной партии.По словам Эндрю Нила из BBC, это третий по величине политический сдвиг в Великобритании после выборов лидера лейбористской партии Клемента Атли в 1945 г. и победы консерваторов при Тэтчер в 1979 г.Рискованная ставка Джонсона окупилась. После нескольких месяцев тупика, связанного с Brexit, премьер-министр объявил, что всеобщие выборы - это единственный выход для Великобритании. Предвыборная кампания была посвящена Brexit, и консерваторы пообещали избирателям, что они без проблем выведут Соединенное Королевство из Европейского союза.Лейбористская партия делала ставку на то, чтобы остаться в составе ЕС, и заявила, что в случае победы лейбористы позаботятся о том, чтобы Великобритания сохранила прочные связи с Европейским союзом.И между этими контрастными жесткими и мягкими вариантами Brexit избиратели, кажется, выбрали первое.Аналитики полагают, что большинство избирателей просто устали от темы Brexit и захотели "просто покончить с этим". При таком сценарии кампания лейбористов за проведение еще одного референдума и продолжение дебатов о Brexit оказалась провальной.Если Лейбористская партия является первым проигравшим на этих выборах, то второй удар был нанесен по центристам. Эндрю Нил отметил, что левоцентристы и правоцентристы контролировали политику Великобритании на протяжении десятилетий.Бывшие премьер-министры, такие как Джон Мейджор, Тони Блэр и Дэвид Кэмерон, помогли сохранить центристский консенсус, но теперь они ушли, отметил Нил.Теперь тори под руководством Джонсона решительно смещают британскую политику в правую сторону, утверждают британские политологи.Традиционно Лейбористская партия считается городской партией среднего класса. Но победа тори во многих бывших рабочих районах демонстрирует новый вектор самой Консервативной партии: большинство из этих округов от британского севера и Мидлендса и представляют рабочий класс страны. И во время короткого обращения Джонсон, что необычно, заговорил об идее "единой нации".Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина - главный проигравший не только потому, что она потеряла часть мест в парламенте и поддержку традиционно приверженных ей избирателей. Процесс гораздо масштабнее - речь ведь идет не об отдельных людях.Например, бывший избирательный округ Блэра Седжфилд, который удерживался Лейбористской партией с 1935 г., теперь переметнулся к кандидату от тори Полу Хауэллу.И, по мнению критиков, таких, например, как бывший секретарь Лейбористской партии Алан Джонсон, главная причина такого масштаба потерь - стремление Корбина сделать партию радикально левой."Это возвращение к студенческой политике… Я действительно злюсь, что мы остались с Корбином", - сказал Алан Джонсон.С множеством предложений, начиная от бесплатного образования и заканчивая национализацией ключевых британских отраслей, Корбин сам дистанцировал свою партию от давнего центристского консенсуса Блэра."Проект Корбина - это не проект, который победит на наших выборах", - заявил один из кандидатов от Лейбористской партии после поражения на выборах.Другой кандидат от Лейбористской партии - Мэри Криг, которая потеряла свое место на этих выборах, - попытался проанализировать причины падения своей партии и дальнейшие действия. "Масштаб наших потерь показывает, что нам нужно сменить партию. Я также считаю, что разрыв между городами растет и лейбористы все чаще становятся городской партией", - отметила Криг.Так что сейчас возник вопрос: попытается Лейбористская партия вернуться к центру, выбрав более умеренного "мягкого левого" лидера или продолжит движение в векторе "квазимарксистской утопии", отмечает Financial Times.В течение всего 2019 г., как при Мэй, так и при Джонсоне, Консервативная партия не имела большинства, необходимого, чтобы продвинуть законопроект по соглашению о Brexit. Большинство аналитиков утверждают, что теперь у Джонсона есть необходимое большинство, так что Brexit все-таки состоится.Но законопроект о выводе страны - это только начало: затем Великобритании нужно будет быстро договориться о торговой сделке с ЕС, ее крупнейшим торговым партнером, и спасти сокращающуюся экономику.Между тем, еще одним результатом этих выборов стала уверенная победа Шотландской националистической партии (SNP) в Шотландии. Под руководством своего лидера Николы Стерджен SNP будет стремиться к проведению еще одного шотландского референдума, создавая новую политическую головную боль для Лондона.Как отметил Роберт Шримсли из FT, несмотря на все успехи, Джонсону стоит приготовиться к новым испытаниям: торговым переговорам ЕС и кампанией за независимость Шотландии.