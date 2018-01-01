Банк России: продолжится ли снижение ставок?

Банк России завершил год снижением ставки. Уходящий 2019 г. стал крайне активным с точки зрения смягчения монетарной политики, однако какой путь выберет регулятор в дальнейшем, остается неясным.

История вопроса Совет директоров Банк России 13 декабря на последнем в 2019 г. заседании понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25% годовых. Это снижение стало пятым подряд в 2019 г.: 14 июня, 26 июля, 6 сентября и 25 октября ставка снижалась до 7,5%, а затем до 7,25%, 7% и 6,5%. Совет директоров Банк России 13 декабря на последнем в 2019 г. заседании понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25% годовых. Это снижение стало пятым подряд в 2019 г.: 14 июня, 26 июля, 6 сентября и 25 октября ставка снижалась до 7,5%, а затем до 7,25%, 7% и 6,5%.

Москва, 15 декабря - "Вести.Экономика".Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение первого полугодия 2020 г., однако будет всесторонне оценивать оправданность этого шага."Мы сегодня сказали, что будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в течение первого полугодия 2020 г. Учитывая, что в предыдущие два раза после похожего сигнала мы снижали ключевую ставку уже на следующем заседании..., отмечу: эта формулировка означает, что мы по-прежнему видим пространство для некоторого снижения ключевой ставки, но и в феврале, и на последующих заседаниях мы в очередной раз будем всесторонне оценивать оправданность и своевременность такого шага исходя из всего комплекса новых данных, которые к тому времени получим".Эксперты, опрошенные ТАСС, ожидают, что период смягчения денежно-кредитной политики российским регулятором не окончен и на следующем заседании совета директоров 7 февраля 2020 г. ЦБ также примет решение об очередном снижении ставки.В следующем году ставка продолжит снижаться вплоть до 5,5-6% годовых, однако в готовности ЦБ опуститься ниже этого значения аналитики сомневаются.Дополнительным фактором для снижения ставки может стать укрепление рубля, если нацвалюта, конечно, продолжит свой победный марш. Дело в том, что в пятницу был чрезвычайно бурный торговый день, котировки пары доллар/рубль проделали путь вниз, затем наверх, еще раз вниз и еще раз наверх.С технической точки зрения на дневной графике нарисовалась разворотная свеча. Если свечной анализ сработает, то рубль может начать ослабление, причем существенное.Такой сценарий может несколько изменить планы Банка России, и вопрос снижения ставок будет отложен на более поздний срок.