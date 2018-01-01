Прогноз: рубль найдет 5 сходных черт у Трампа и Зеленского

При прояснении ряда глобальных неопределенностей, например в отношении Брекзита, пока остаются невнятными санкционные риски. Чтобы их оценить, также понадобится определить 5 сходных черт у двух президентов, возглавляющих самую богатую в мире и самую бедную в Европе страну.

Без всяких "если"

Банк России принял решение по ключевой ставке. Как инвесторы и ожидали, показатель снижен на 25 б. п. Рекордно низкая инфляция и снижение мировых рисков практически не оставили шанса ведомству Эльвиры Набиуллиной.

Без всяких "но"

Структура индекса MSCI EMERGING MARKETS по странам: Китай, Корея, Россия

Структура "Северного потока-2"

Хотя и "может быть"

Наталья Приходко

Москва, 14 декабря - "Вести.Экономика".На фоне реального и предполагаемого прояснения глобальных неопределенностей (в частности, по перспективам Брекзита и торговым переговорам между США и КНР) российская валюта к концу истекшей недели вышла за отметку 63 руб./$ и в пятницу к 17:15 мск регистрировалась на Московской бирже в паре с долларом расчетами "завтра" на уровне 62,89 руб./$ при цене на нефть Brent, днем превышавшей $65, $64,58 за баррель против аналогичных показателей 63,76 руб./$ и $63,15 неделей ранее.Как отметила руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова, в четверг курс доллара к рублю опустился до 5-месячных минимумов. Этому содействовал рост цен на нефть после решения ОПЕК+ увеличить квоты сокращения добычи на 2020 г., а также глобальный оптимизм в отношении рискованных активов, связанный с ожиданием приостановки введения новых американских тарифов на китайский импорт и скорым заключением торгового соглашения между США и КНР. Наряду с сообщениями СМИ о возможной отсрочке запланированного с 15 декабря повышения пошлин на китайский импорт ($160 млрд) также появились сведения, что переговорщики США предложили сократить уже существующие тарифные ставки до 50% на $360 млрд товаров из КНР, рассказала Симонова."В течение ближайшей недели мы ожидаем тестирования уровня 62,5 по паре доллар/рубль. Прогнозный диапазон до конца года - 62,1-62,7", - указал ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. По его определению, укрепление рубля к доллару США может продолжиться в течение ближайших 1-2 недель на фоне глобального увеличения спроса на риск. Основанием для этого послужили сообщения о готовности США к первой части торговой сделки с Китаем, а также обещание мер поддержки ликвидности со стороны ФРС и снижение политической неопределенности вокруг Великобритании после парламентских выборов, перечислил Старцев.Динамика российской валюты, уточнила Татьяна Симонова, также будет зависеть и от внутренних факторов - вроде сальдо счета текущих операций РФ, внешних долговых выплат, выплат дивидендов российскими компаниями и объема валютной ликвидности у банков. На данный момент эти внутренние факторы уравновешивают друг друга и не предвещают ослабления рубля к концу года, как ожидалось ранее. При значительном прогрессе в американо-китайских переговорах можно ожидать укрепления российской валюты к отметке 62,5 руб./$, а в случае переноса финализации первой части соглашения на 2020 г. (базовый сценарий) она будет находиться в диапазоне 63-64 руб./$ до конца года.К слову, добавила эксперт, в текущем году рубль показывает лучшую динамику роста среди валют развивающихся рынков: +10,6% по состоянию на 12 декабря. И согласно опросу Bloomberg он был признан самой перспективной валютой на 2020 г., вытеснив с первой позиции бразильский реал.Уменьшению внутренней неопределенности также поспособствовало принятое в пятницу Банком России решение по снижению ключевой ставки на 25 б. п. до 6,25% годовых. Как констатировалось в итоговом релизе, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, в частности из-за высокого урожая, укрепления рубля и сохраняющегося сдержанного спроса, в том числе внешнего. Годовая инфляция на 9 декабря составила около 3,4% и с учетом проводимой ДКП достигнет 3,5-4,0% по итогам 2020 г., далее оставаясь вблизи 4%. В то же время ожидается, что темпы прироста ВВП будут постепенно увеличиваться с 0,8-1,3% в 2019 г. до 2-3% в 2022 г. Этому поспособствует реализация комплекса мер Правительства РФ по преодолению структурных ограничений и осуществлению национальных проектов. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор намерен оценить целесообразность дальнейшего снижения ставки в первом полугодии 2020 г., известил ЦБ.Накануне большинство аналитиков сочли наиболее вероятным снижение планки на 0,25%, хотя не исключались и варианты ее движения сразу на 0,50%, а также сохранения на прежнем уровне.В текущих условиях, оценила Татьяна Симонова, снижение ставки на 25 б. п. представляется оптимальным. С одной стороны, совокупность таких факторов, как инфляция, курс рубля и ставки на рынке ОФЗ, вкупе с глобальными ставками указывала на равновесную ключевую ставку в районе 6%. Однако сохраняющиеся глобальные риски и предпринятая пауза ФРС США в смягчении монетарной политики сделали обоснованным более осторожное решение Центробанка, подчеркнула Симонова.Очевидно, ЦБ нацелен на выход к уровню 6,0% по ключевой ставке, чего мог добиться либо за счет однократного уменьшения на 0,5 п. п. в декабре, либо в два этапа (со снижением на 0,25 п. п. в декабре и в феврале), определил Антон Старцев. По его словам, последний сценарий выглядел предпочтительным: экономике и фондовому рынку легче адаптироваться к более плавной траектории изменения процентных ставок.Наряду с запланированным повышением пошлин США на китайские импортные товары с 15 декабря, на истекшей неделе также предполагались и другие значимые внешние события, способные воздействовать на изменение настроений инвесторов и общего фона вокруг РФ. В частности, нормандский саммит в Париже 9 декабря, обсуждение новых антироссийских санкций США 11 декабря, а также внеочередные парламентские выборы в Британии 12 декабря и утверждение обвинительного заключения по импичменту Дональда Трампа в палате представителей Конгресса США.Комментируя ожидаемую отсрочку повышения пошлин США, Татьяна Симонова заметила, что данная мера способна спровоцировать рост рискованных активов, и в том числе валют развивающихся рынков. А что касается выборов в Великобритании или обсуждения итогов встречи в нормандском формате, то их влияние на рубль представляется незначительным.Торговая сделка между США и КНР, как и снижение политической неопределенности в Великобритании, способствует восстановлению готовности глобальных инвесторов к риску, согласился Антон Старцев. Тогда как импичмент президента США (хотя и мог бы стать фактором роста волатильности на валютном рынке) по-прежнему выглядит маловероятным, поскольку большинство в сенате контролируется Республиканской партией, указал ведущий аналитик ИФ "Олма".В пятницу юридический комитет палаты представителей одобрил обвинительное заключение против Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. И хотя в сенате его, видимо, не поддержат, пока не ясно, сколь ощутимыми окажутся издержки от процесса импичмента для рейтинга Трампа в предстоящей президентской кампании. Тогда как состоявшиеся 12 декабря парламентские выборы в Британии помогли внести определенность в затянувшийся процесс Брекзита. Уже в пятницу премьер-министр Борис Джонсон заверил: "Мы доведем Brexit до конца вовремя, к 31 января, без всяких но, если или может быть". При этом возглавляемая им Консервативная партия получила абсолютное большинство мест в парламенте - 368 из 650. По иронии судьбы за самого премьера проголосовали 25 тыс. человек, а главу проигравшей Лейбористской партии (203 места) Джереми Корбина в лондонском округе Северный Ислингтон поддержали 34,6 тыс. избирателей. Так или иначе, выборы показали: ужасу без конца британцы предпочли ужасный конец в виде завершения выхода страны из ЕС.А вот нагнетание санкционного давления на рынок, похоже, продолжится. В начале недели комитеты по вооруженным делам палаты представителей и Сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 г., в частности, предусмотрев в нем санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". А в среду комитет по иностранным делам Сената США, отложив рассмотрение законопроекта с вероятными ограничениями против российского госдолга, одобрил документ о мерах в отношении российской энергетики, также призывавший к санкциям против "Северного потока-2". Однако в Берлине, как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, надеются, что реализация неприемлемого для Европы санкционного решения будет предотвращена.Как представляется, уточнила Татьяна Симонова, сегодня санкции в отношении суверенного долга РФ, имеющие наибольший потенциал влияния на широкий рынок, невыгодны ни одной из сторон. "Но санкционные риски нельзя списывать со счетов. Они сохраняются. Хотя, возможно, рынки уже перестали учитывать в ценах премию за такие риски", - сформулировала руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest.Между тем, в четверг офис президента Украины Владимира Зеленского в Twitter выразил благодарность Конгрессу США за 337 голосов в поддержку санкций против "Северного потока-2", подрывающего "энергетическую безопасность Европы", хотя накануне президент высказался за достижение договоренностей по газу с РФ. Подобная непоследовательность Киева еще более обострила дискуссию о результативности прошедшего нормандского саммита, в котором, наряду с лидерами России, Германии, Франции, впервые принял участие новоизбранный глава Украины.Его дебют многие обозреватели объявили провальным. Но справедливости ради стоит заметить: уступая в убедительности заявлений и уверенности манер своим более опытным коллегам, украинский лидер все же избежал эксцессов и не стал (по примеру другого известного президента), скажем, дирижировать оркестром, который поприветствовал, подходя к Елисейскому дворцу, Владимир Путин. Хотя, разумеется, общение с главами Германии и Франции для него также осложнялось из-за прозвучавших в ранее обнародованном телефонном разговоре с президентом США жалоб на недостаточную помощь Киеву со стороны европейских государств.Кстати, с американским коллегой их связывает не только этот разговор, послуживший поводом для импичмента. Примечательно, что у двух президентов, возглавляющих самую богатую в мире и самую бедную в Европе страны, имеется по крайней мере пять сходных черт. Так, оба они являются "несистемными" лидерами (1) и выиграли выборы благодаря призывам к миру, достижению которого в том числе помогло бы улучшение отношений с Россией (2). При этом для обоих также признается актуальным "еврейский" фактор: в случае с Трампом его увязывают с традиционной заинтересованностью в поддержке мощного лобби и семейным влиянием (имея в виду зятя Джареда Кушнера), тогда как для Зеленского он обусловлен собственной национальной принадлежностью (3). Но если для первого упомянутое обстоятельство пока скорее осложняет мирное продвижение (так, ситуация на Ближнем Востоке еще более усложнилась после его волевого решения о признании Иерусалима столицей Израиля), то второму объективно проще уйти от доминировавшей в последние годы на Украине конфронтационной политики под девизом "Я не москаль!". В то же время обоим реализовать заявленные устремления мешают влиятельные силы внутри страны (4). С их противодействием также увязывают проявляемую хозяином Белого дома и его украинским коллегой противоречивость (5).Президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский ограничены в осуществлении своей политики из-за противодействия внутренних системных сил – демократического истеблишмента в США и "партии войны" на Украине, конкретизировал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Этим обстоятельством, по его мнению, также обусловлены тактические заявления Зеленского о необходимости санкционного давления в отношении РФ. Хотя очевидно, что в Киеве сегодня заинтересованы как в общем разблокировании отношений с Москвой, так и в заключении соглашений в газовой сфере. Кстати, пару недель назад "Транснефть" и "Нафтогаз" благополучно подписали 10-летний контракт по транзиту нефти. И далее, вероятно, удастся заключить также соглашения по газу сроком на 3-4 года. В связи с запуском проекта "Северный поток-2" объем поставок по украинскому трубопроводу уменьшится, и сократится сумма доходов (сейчас $3 млрд в год), но эти потери для Киева могут быть компенсированы за счет других моментов, допустил Карасев.При этом, оговорил он, Соединенные Штаты продолжат оказывать определенную поддержку Украине, но воевать из-за нее не станут. Такое отношение может сохраниться и после президентских выборов в США в 2020 г. в случае победы Дональда Трампа. А если их выиграет кандидат от Демпартии, внимание Вашингтона к Украине усилится, так как ее постараются более активно задействовать в качестве инструмента давления на Россию, резюмировал директор украинского Института глобальных стратегий.