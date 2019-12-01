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      Экс-президент Судана Омар аль-Башир осужден на 2 года за коррупцию

      14.12 16:41Распечатать

      Фото: Morwal Ali/EPA-EFE

      Москва, 14 декабря - "Вести.Экономика". Несмотря на обвинительный вердикт, бывший президент Судана Омар аль-Башир, возглавлявший страну в течение почти 30 лет, не будет отбывать тюремное наказание из-за преклонного возраста.

      Судья Аль-Садик Абдельрахман огласил приговор в субботу, 14 декабря, спустя 4 месяца начала судебного процесса над экс-президентом Судана. Омар аль-Башир был признан виновным по нескольким статьям обвинения, в том числе в незаконном обогащении и незаконном хранении денежных средств. По данным катарского издания Al Jazeera, бывшего президента Судана обвиняли в незаконном хранении суммы в размере более $130 млн, номинированной в различных валютах. Данные средства были найдены у него дома после его отстранения от власти.

      Объявивший о признании экс-президента Судана виновным судья напомнил о том, что согласно законодательству страны лица старше 70 лет не могут отбывать тюремное наказание. Омар аль-Башир проведет 2 года в общественном исправительном учреждении.

      Завершившийся судебный процесс стал первым против бывшего президента Судана. Вполне вероятно, в дальнейшем против него будут выдвинуты новые обвинения. Омар аль-Башир пришел к власти и потерял ее в Судане в результате военных переворотов.

      После требований в феврале 1989 г. прекратить гражданскую войну в Судане или делегировать армии полномочия для ее прекращения военные во главе с полковником Баширом в июне того же года свергли правительство премьер-министра Садыка аль-Махди. В апреле 1990 г. Баширу удалось подавить попытку военного переворота, направленного против него. После этого Омар аль-Башир занимал должность президента Судана на протяжении 26 лет: с 1993 по 2019 гг. В апреле этого года, после акций протеста, продолжавшихся в Судане в течение многих месяцев, в Судане произошел новый военный переворот, в результате которого он был отстранен от власти и помещен под домашний арест.

      Башир не признал свою вину по выдвинутым против него обвинениям. В своих показаниях он также заявлял о том, что получил часть денежных средств от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

      Рубрики: Африка

      Метки: суд, коррупция, приговор, Омар аль-Башир

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