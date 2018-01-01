Молодые россияне начали копить на "черный день"

Доля тех, кто делает накопления, составляет среди работающей молодежи 70% согласно соцопросу.

Москва, 14 декабря - "Вести.Экономика".Социологический опрос, проведенный в 37 российских городах, опровергает миф о "финансовом легкомыслии" молодежи.70% работающих молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет делают накопления регулярно или хотя бы от случая к случаю. К такому выводу пришли "Сбербанк управление активами" и "Сбербанк страхование жизни" (дочерние компании Сбербанка), проанализировав результаты социологического опроса о приоритетах молодежи в части инвестиций и выбора инвестиционных продуктов.В рамках исследования осенью 2019 г. был проведен социологический опрос в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 400 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.Только 30% работающих молодых людей тратят все, что получают, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в 37 российских городах. 36% опрошенных сообщили, что откладывают деньги от случая к случаю, еще 34% стараются откладывать регулярно.Таким образом, доля тех, кто делает накопления, составляет среди работающей молодежи 70%. По оценке самих респондентов, их накоплений им может хватить на 7 месяцев, если они останутся без работы. При этом необходимо отметить, что потребности молодых людей, как правило, достаточно скромные.В топ-10 городов с самой высокой долей "сберегателей" в возрасте от 18 до 30 лет вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ярославль, Оренбург, Владивосток, Пенза, Липецк, Москва, Тюмень, Рязань (города расположены в порядке убывания).Почти четверть молодых людей, делающих сбережения, откладывают деньги на случай различных непредвиденных обстоятельств, которые могут повлечь резкое ухудшение здоровья (аварии, болезни, несчастные случаи). 17% копят на квартиру, 16% — на путешествия и отдых, по 12% — на ремонт квартиры и покупку машины. Еще 7% среди опрошенных молодых людей формируют накопления, чтобы получать дополнительный доход за счет их инвестирования. 4% респондентов сообщили, что копят на будущую пенсию."Опрос показывает, что молодые люди ориентированы на накопления со страховыми целями — на случай непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем. Эту задачу отлично решает накопительное страхование жизни, которое помимо накопительной функции обеспечивает страховой защитой на весь срок действия договора", - отметил Виктор Дубровин, заместитель генерального директора СК "Сбербанк страхование жизни".По данным соцопроса, самый популярный инструмент для накопления среди молодежи, который используют 60% респондентов, — рублевый депозит. Еще 50% опрошенных откладывают наличность. 12% молодых людей вкладывают в недвижимость, 8% — в собственный бизнес. 6% респондентов делают накопления в валютных банковских вкладах, еще 6% пользуются инвестиционно-накопительными продуктами, такими как ценные бумаги, паевые инвестиционные фонды, накопительное страхование."Мы видим растущий интерес к инвестиционно-накопительным продуктам у молодых клиентов в возрасте до 30 лет, в частности к паевым фондам и индивидуальным инвестиционным счетам, - пояснил Андрей Макаров, руководитель отдела продаж частным клиентам "Сбербанк управление активами". - Эти люди родились уже в эпоху рыночной экономики, поэтому они открыты разным инвестиционным идеям. На данный момент объем средств, вложенных в наши финансовые продукты молодыми инвесторами, уже превышает 4,1 млрд руб. При этом молодые люди довольно рационально подходят к вложениям и используют преимущественно надежные и консервативные инструменты, которые инвестируют в облигации, — это 56% от всех вложенных ими средств".В этом году также отмечается существенный рост интереса клиентов Сбербанка к НСЖ, в том числе и у клиентов в возрасте до 30 лет. За первые десять месяцев 2019 г. такие клиенты заключили около 30 тыс. договоров НСЖ (около 20% от общего количества). 5% от этих договоров заключили клиенты младше 25 лет, 15% — 25-30-летние.