Почти 50% предпринимателей в РФ не хотят использовать искусственный интеллект

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Большинство представителей бизнеса в России (91%) знают о технологиях искусственного интеллекта (ИИ). При этом 43% не используют и не планируют использовать искусственный интеллект в работе компании, показало исследование, показали данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика" аналитического центра при правительстве России (АЦ).

Москва, 14 декабря - "Вести.Экономика".При этом пользуются технологиями искусственного интеллекта около трети российских компаний (31%), а около четверти (23%) планируют их внедрять.Среди причин отказа от использования технологии искусственного интеллекта представители бизнеса называют отсутствие потребности в данных технологиях (37%), а также ненужность конкретно в их сфере деятельности (28%).Каждый десятый бизнесмен в РФ (11%) заявил об отсутствии знаний о данных технологиях, и только 8% опрошенных отказываются от планов по внедрению искусственного интеллекта из-за необходимости крупных финансовых вложений.Из компаний, которые уже используют технологии искусственного интеллекта, 82% оценивают их использование как эффективное. Наиболее распространенными положительными эффектами называются рост скорости (20%) и повышение удобства работы (14%).О недостатке квалифицированных специалистов в области технологий искусственного интеллекта заявили 69% опрошенных. При этом доля отметивших недостаток квалифицированных специалистов выше среди тех, кто сейчас не использует, но планирует внедрять технологии ИИ в своей компании - 83%.В то же время не все компании планируют инвестировать в обучение и повышение квалификации своих сотрудников в сфере технологий искусственного интеллекта: этим вопросом в ближайшие 2-3 года планируют заняться только 28% компаний.Почти половина (42%) представителей бизнеса, использующих или планирующих использовать технологии искусственного интеллекта, считают низким уровень риска, связанного с окупаемостью технологий искусственного интеллекта в перспективе ближайших 5-10 лет.Большинство опрошенных (91%) полагают, что государство должно способствовать развитию технологий искусственного интеллекта, в первую очередь за счет создания и финансирования программ профессионального образования (54% представителей бизнеса).