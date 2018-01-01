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      Как философ Фрэнсис Фукуяма тяжело заболел Украиной

      15.12 00:00Распечатать
      Москва, 15 декабря - "Вести.Экономика". Из всех стран, которые пытаются перейти к демократии, Украина является наиболее многообещающей, а разгул местного национализма - это следствие "российского вторжения", заявил американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма.

      "Выборы Владимира Зеленского и нового парламента - это просто чудо. Можете ли вы представить, что страна избавляется от двух третей своего парламента и начинает с новых людей, многим из которых меньше 35 лет?" - задался вопросом Фукуяма из Стэндфордского университета, пишет vz.ru.

      По мнению философа, Украина находится на перепутье, и страна могла бы использовать эту возможность для перехода к реформистскому правительству. В противном случае правительство может развалиться.

      Фукуяма считает, что отношения Украины с союзниками стали менее прочными. "США выступали самым сильным союзником, но теперь в Белом доме есть президент, которому союзники не особенно нравятся. Я думаю, что Германия и Франция также ослабят свою поддержку независимости Украины, поэтому Украина находится в сложном положении", - сетует философ.

      На Украине живет "очень свободное и открытое общество с большим творческим потенциалом", и "российское вторжение вызвало украинский национализм. "Я думаю, что это заставило граждан осознать, что им, действительно, есть что терять", - отметил Фукуяма.

      За последние пять лет Фукуяма посетил Украину шесть раз, а во время последней поездки в ноябре философ прочел ускоренный курс для 50 депутатов Верховной рады, которые, по его мнению, желают видеть подлинную демократию и устранить взяточничество в своей стране.

      "Мне кажется, что мы, живущие в демократических государствах, должны поддержать народ Украины. Потому что если они потерпят неудачу, это будет иметь последствия далеко за пределами Украины", - пояснил Фукуяма.

      В свою очередь президент США Дональд Трамп потребовал от Германии и Франции увеличить помощь Украине.

      На Украине 22 февраля 2014 г. произошел государственный переворот. В том же году Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная республика (ЛНР) по итогам референдума провозгласили независимость от Украины. В стране началась гражданская война.

      "Философия возможна исключительно как оскорбление. Философия есть социальный институт Запада, направленный на разрушение обыденных истин или доксы. Следовательно, всякая философия оскорбительна для общественного мнения.

      Единственное занятие философов - оскорблять своими мыслями обывателя, среднего человека или вождей. Конец философии наступил бы непосредственно в тот момент, когда все мысли философов стали бы приятными для слуха толпы или даже других философов. Когда всех философов заперли бы в специально отстроенные здания, похоронили бы в общественных советах и на кафедрах. К счастью, этот процесс пока не завершен. Сократ был казнен за оскорбление общественной морали", - подчеркивает кандидат философских наук, специалист в области современных политических теорий, аналитической философии и социологии Кирилл Мартынов.

      А что делать с Фукуямой? Да ничего. Он живет в своем мире, далеком от действительности. Ну кто сейчас читает Фукуяму? Разве что вы, читая эту статью. Пожелаем Фукуяме найти душевное спокойствие и не попасть в застенки Службы безопасности Украины (СБУ). Но одно известно точно: депутатом Верховной рады Украины Фукуяма не станет никогда, хотя денег на покупку депутатского мандата у него хватит.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: США, Украина, философия, национализм, Киев

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