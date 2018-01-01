Из всех стран, которые пытаются перейти к демократии, Украина является наиболее многообещающей, а разгул местного национализма - это следствие "российского вторжения", заявил американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма.

Философия возможна исключительно как оскорбление. Философия есть социальный институт Запада, направленный на разрушение обыденных истин или доксы. Следовательно, всякая философия оскорбительна для общественного мнения.

Москва, 15 декабря - "Вести.Экономика"."Выборы Владимира Зеленского и нового парламента - это просто чудо. Можете ли вы представить, что страна избавляется от двух третей своего парламента и начинает с новых людей, многим из которых меньше 35 лет?" - задался вопросом Фукуяма из Стэндфордского университета, пишет vz.ru.По мнению философа, Украина находится на перепутье, и страна могла бы использовать эту возможность для перехода к реформистскому правительству. В противном случае правительство может развалиться.Фукуяма считает, что отношения Украины с союзниками стали менее прочными. "США выступали самым сильным союзником, но теперь в Белом доме есть президент, которому союзники не особенно нравятся. Я думаю, что Германия и Франция также ослабят свою поддержку независимости Украины, поэтому Украина находится в сложном положении", - сетует философ.На Украине живет "очень свободное и открытое общество с большим творческим потенциалом", и "российское вторжение вызвало украинский национализм. "Я думаю, что это заставило граждан осознать, что им, действительно, есть что терять", - отметил Фукуяма.За последние пять лет Фукуяма посетил Украину шесть раз, а во время последней поездки в ноябре философ прочел ускоренный курс для 50 депутатов Верховной рады, которые, по его мнению, желают видеть подлинную демократию и устранить взяточничество в своей стране."Мне кажется, что мы, живущие в демократических государствах, должны поддержать народ Украины. Потому что если они потерпят неудачу, это будет иметь последствия далеко за пределами Украины", - пояснил Фукуяма.В свою очередь президент США Дональд Трамп потребовал от Германии и Франции увеличить помощь Украине.На Украине 22 февраля 2014 г. произошел государственный переворот. В том же году Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная республика (ЛНР) по итогам референдума провозгласили независимость от Украины. В стране началась гражданская война.Единственное занятие философов - оскорблять своими мыслями обывателя, среднего человека или вождей. Конец философии наступил бы непосредственно в тот момент, когда все мысли философов стали бы приятными для слуха толпы или даже других философов. Когда всех философов заперли бы в специально отстроенные здания, похоронили бы в общественных советах и на кафедрах. К счастью, этот процесс пока не завершен. Сократ был казнен за оскорбление общественной морали", - подчеркивает кандидат философских наук, специалист в области современных политических теорий, аналитической философии и социологии Кирилл Мартынов.А что делать с Фукуямой? Да ничего. Он живет в своем мире, далеком от действительности. Ну кто сейчас читает Фукуяму? Разве что вы, читая эту статью. Пожелаем Фукуяме найти душевное спокойствие и не попасть в застенки Службы безопасности Украины (СБУ). Но одно известно точно: депутатом Верховной рады Украины Фукуяма не станет никогда, хотя денег на покупку депутатского мандата у него хватит.