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      FESCO выходит из зернового бизнеса

      16.12 03:02Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Компания ведет переговоры о продаже всех вагонов-зерновозов с "дочкой" ВТБ.

      Фото: Glucke/"Википедия"

      FESCO хочет продать свой зерновой бизнес. Как сообщил журналистам президент компании Александр Исурин, в случае если ФАС одобрит сделку, она может быть закрыта уже в I квартале следующего года.

      Речь идет о о парке "Трансгрейна" и "Трансгаранта": всего в распоряжении компании 4198 вагонов-зерновозов, из них 1629 в аренде, 231 собственный и 2338 в лизинге.

      "Мы ведем переговоры по выходу из зернового сегмента. Если партнер получит до конца года разрешение ФАС, то сделка может быть закрыта в I квартале 2020 г. Цену обговорили, но сказать не можем", - заявил Исурин, уточнив, что на средства от сделки может быть частично погашен долг перед ВТБ.

      По словам президента FESCO, одной из причин продажи зернового сегмента стала необходимость снижения долговой нагрузки группы.

      "Если мы не продаем, мы либо должны инвестировать в компанию, либо гасить долг. Если мы продадим, мы сделаем две вещи - частично погасим долг, частично будем инвестировать в развитие бизнеса компании", - пояснил Исурин.

      "Если убрать эффект зернового сегмента, мы прирастаем порядка 20% по выручке и по EBITDA", - добавил глава FESCO.

      Прогнозируется, что по итогам года объем перевозок зерна группой снизится вдвое по сравнению с 2,9 млн тонн, перевезенными в 2018 г.

      По информации деловых СМИ, покупатель - подконтрольный ВТБ группе "Русагротранс". Сделка укрепит его позиции как крупнейшего игрока на рынке железнодорожных перевозок зерна.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Россия, ВТБ, Русагротранс, Трансгарант, вагоны, Александр Исурин, FESCO, зерновозы, Трансгрейн

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