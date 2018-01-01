Дотянуться до Луны: РКК "Энергия" запросила у "Роскосмоса" дополнительное финансирование

На разработку "лунного" корабля потребуются еще 18 млрд руб.

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Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".На разработку пилотируемого транспортного корабля "Орел", предназначенного для полетов на Луну, ракетно-космической корпорации "Энергия" потребуется дополнительно 18 млрд руб., сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы корпорации, имеющиеся в распоряжении агентства."Дефицит финансирования - 18 млрд рублей, - цитирует агентство материалы, представленные РКК "Энергия" "Роскосмосу". - Предлагаемые решения: …выделить дополнительные средства в объеме 18,1 млрд рублей по госконтракту ОКР "ППТК" (ЛКИ-1)".Из запрошенных средств на разработку системы аварийного спасения корабля должны пойти 2,7 млрд руб., на доработку системы исполнительных органов спуска - 2,2 млрд руб., на доработку системы управления движением и навигацией планируется направить 524 млн руб., на доработку системы бортовых измерений - 595 млн руб., на доработку системы электроснабжения - 678 млн руб., на систему жизнеобеспечения экипажа - 668 млн руб., на двигательную установку - 918 млн руб.Нынешний контракт на создание "Орла" предусматривает, что финансирование проекта с 2016 по 2025 гг. составит 57,5 млрд руб. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные сайта госзакупок, на сегодняшний день по этому контракту оплачено 18,5 млрд руб. Из них РКК "Энергия" отчиталась перед "Роскосмосом" о работах на 819,3 млн руб.Разработкой нового российского космического корабля "Орел" для полетов к Луне, ранее называвшегося "Федерация", занимаются уже 10 лет. Изначально первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте планировался на 2015 г., а пилотируемый - на 2018 г. Однако реперные точки неоднократно смещались.На данный момент первый испытательный запуск корабля "Орел" на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на 2023 г. На 2024 г. намечен беспилотный полет корабля к МКС, а на 2025 г. - пилотируемый. На 2026 и 2027 гг. запланированы полеты на "Ангаре", а на 2028 г. – первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей".Завершение летных испытаний намечено на 2028 г. В 2029 г. корабль должен совершить облет Луны, а на 2030 г. запланирована высадка российских космонавтов на поверхность спутника.