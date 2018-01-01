ФРС готовится выкупить 40% госдолга США?

Печатный станок Федрезерва в следующем году может оказать существенную помощь в финансировании бюджетного дефицита США. Эксперты прогнозируют, что регулятор выкупит порядка 40% новых облигаций американского правительства.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".В течение первых десяти месяцев 2019 г. дефицит федерального бюджета США вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($800 млрд против $655 млрд).При этом, по оценкам Deutsche Bank, общий объем заимствований казначейства в 2019 г. окажется примерно на том же уровне, что и в 2018 г. - $1,1 трлн. По прогнозам банка, в 2020 г. дефицит составит $1,01 трлн, при условии, что объемы заимствований по федеральным кредитным программам будут такими же, как в 2019 г.Таким образом, потребности Минфина США в заимствованиях составят в следующем году примерно $1,08 трлн.Порядка $830 млрд будет привлечено за счет размещения купонных облигаций, еще $250 млрд - за счет выпуска векселей. Таким образом, на векселя придется 23% от общей эмиссии.Кто же будет финансировать триллионный дефицит?Судя по всему, во многом этим будет заниматься Федеральная резервная система.В отличие от трех последних лет, когда регулятор проводил политику количественного ужесточения, сейчас Федрезерв снова начал печатать деньги, причем очень активно.По оценкам экспертов Deutsche Bank, ФРС в следующем году купит казначейские облигации на сумму $420 млрд, или 40% чистой эмиссии, которая включает в себя векселя.При этом ФРС купит купонные бумаги на $153 млрд, или 18% (предполагается, что основные выплаты по MBS составят в среднем $15 млрд в месяц, и 85% этой суммы будет реинвестировано в купонные казначейские обязательства).Стоит отметить, что ФРС поможет рынку трежерис в самый тяжелый момент, поскольку спрос нерезидентов на облигации США стремительно падает.Одна из широко обсуждаемых причин такого снижения заключается в том, что увеличение различия политики между ФРС и другими центральными банками увеличило стоимость хеджирования долларовых активов, уменьшив их привлекательность для иностранных покупателей.Другая возможная причина - диверсификация со стороны нерезидентов, которые стремятся избавиться от долларов. К слову, в этом году иностранные ЦБ и другие официальные ведомства стали чистыми продавцами трежерис.С другой стороны, огромная доля бумаг с отрицательной доходностью продолжает загонять частных инвесторов в казначейские облигации США, поскольку, как считается, частным инвесторам необязательно хеджировать валютные риски.Именно частные инвесторы выступают главным источником спроса на облигации США. Вместе с тем, в Deutsche Bank полагают, что внешний спрос хотя и может быть более скромным, но все же будет в 2020 г. положительным. В противном случае можно ожидать новых потрясений на рынке РЕПО, тогда ФРС сможет более активно вмешиваться в рынок облигаций, скупая еще больше бумаг.