Стало известно, в каких странах самые большие расходы на еду

Россия в этом рейтинге не в лидерах и не в аутсайдерах - 31-е место.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".Больше всего доля трат на продукты - в семейном бюджете жителей Украины. Как говорится в исследовании РИА "Новости", она составляет порядка 50% от доходов.Жители Казахстана тратят на еду 47,6% доходов, Молдавии - 43,8%. У жителей Северной Македонии на продукты уходит 37,8% семейного дохода, Болгарии - 36,5%, Белоруссии - 36,3%.Наименьшая доля расходов на продукты у жителей Люксембурга: на продукты у них уходит лишь 8,4% семейного дохода. Наименьшие расходы в этой области также у жителей Нидерландов и Великобритании - по 10,6%, Ирландии - 11,5%, Финляндии - 11,7%.Россия занимает в рейтинге 31-ю строку с показателем примерно в 30%. А вот на алкоголь и табак россияне тратят 3% доходов: по этому показателю наша страна оказалась на 25-м месте рейтинга. Столько же тратят белорусы, а в Хорватии, Чехии и Нидерландах эта статья расходов составляет близкие 2,9%.Самые большие расходы на "вредные товары" в Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%).