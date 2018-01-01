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      Стало известно, в каких странах самые большие расходы на еду

      16.12 03:46Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Россия в этом рейтинге не в лидерах и не в аутсайдерах - 31-е место.

      Больше всего доля трат на продукты - в семейном бюджете жителей Украины. Как говорится в исследовании РИА "Новости", она составляет порядка 50% от доходов.

      Жители Казахстана тратят на еду 47,6% доходов, Молдавии - 43,8%. У жителей Северной Македонии на продукты уходит 37,8% семейного дохода, Болгарии - 36,5%, Белоруссии - 36,3%.

      Наименьшая доля расходов на продукты у жителей Люксембурга: на продукты у них уходит лишь 8,4% семейного дохода. Наименьшие расходы в этой области также у жителей Нидерландов и Великобритании - по 10,6%, Ирландии - 11,5%, Финляндии - 11,7%.

      Россия занимает в рейтинге 31-ю строку с показателем примерно в 30%. А вот на алкоголь и табак россияне тратят 3% доходов: по этому показателю наша страна оказалась на 25-м месте рейтинга. Столько же тратят белорусы, а в Хорватии, Чехии и Нидерландах эта статья расходов составляет близкие 2,9%.

      Самые большие расходы на "вредные товары" в Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%).

      Рубрики: Ретейл, Европа

      Метки: Россия, Белоруссия, Великобритания, Украина, Нидерланды, алкоголь, табак, Люксембург, расходы на продукты

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