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      "Северный поток-2" хотят строить зимой

      16.12 03:51Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Оператор проекта Nord Stream-2 запросил соответствующее разрешение у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии.

      Как сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя компании, предполагается, что рассмотрена заявка будет в понедельник, но решение по ней будет принято позже.

      Ранее зимнее строительство трубопровода не планировалось. Однако теперь, как отмечает агентство, Nord Stream-2 заявляет о необходимости строительства в зимние и весенние месяцы. Такое решение связано в первую очередь с запоздалым разрешением, выданным Данией, предполагает немецкая газета Bild. Кроме того, отмечает издание, оператор спешит из-за возможного введения санкций США в начале 2020 г. Ранее газета сообщала о том, что экологи потребовали отложить зимние работы из-за зимующих в районе Поморской бухты водоплавающих птиц.

      Газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа год предполагает прокладку двух ниток из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим "Северным потоком". В конце октября после двухлетнего обсуждения разрешение на прокладку трубопровода выдала последняя страна, Дания.

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: Россия, Дания, санкции США, Северный поток-2, Nord Stream 2, Германия, разрешение на строительство

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