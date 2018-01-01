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      Трамп потребовал извинений за слежку

      16.12 05:04Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Бывший директор ФБР Джеймс Коми признал, что агентство допустило ошибку в 2016 г.

      Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA-EFE

      В интервью Fox News Коми, в частности, говорил о слежке за избирательным штабом действующего президента США Дональда Трампа. Экс-директора ФБР спросили об отчете генерального инспектора Министерства юстиции США Майкла Хоровитца, опубликованном 9 декабря. В нем говорилось об осуществлявшемся наблюдении.

      Хоровиц выявил в нем 17 нарушений при получении санкций на ведение слежки за экс-советником штаба Трампа Картером Пейджем, которые ведомство получило на основании закона "О наблюдении за иностранной разведкой" (FISA).

      По словам Коми, он "слишком полагался на процедуры, которые ФБР и Минюст формировали более 20 лет". Экс-глава бюро признал, что обозначенные 17 пунктов "следовало указать или по крайней мере обсудить, или охарактеризовать иначе".

      Реакция Дональда Трампа (традиционно в Twitter) не заставила себя долго ждать. "Итак, Коми признал, что он был неправ. Вау! Но он делает это просто потому, что его поймали с поличным. На самом деле поймали его очень давно. Так какие будут последствия за его противозаконные действия? Может, годы в тюрьме? Где извинения передо мной и другими, Джим?" - написал президент США в своем аккаунте в соцсети.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", бывший глава ФБР работал в администрации Обамы и был уволен Трампом в мае 2017 г. Официальной причиной были названы "злоупотребление полномочиями" и "утрата доверия". Отставка Коми вызвала обеспокоенность в связи с расследованием бюро о связях между кампанией Трампа и Россией на выборах 2016 г. 8 июля прошлого года экс-шеф ФБР рассказал спецкомитету по разведке Сената США подробности бесед с президентом США Дональдом Трампом о России в контексте выборов 2016 г.

      В октябре Коми заявил, что в случае переизбрания Трампа в 2020 г. он переедет в Новую Зеландию. Серьезно он намерен перебраться на другой край света или это была шутка, остается неясным.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Дональд Трамп, Джеймс Коми, Картер Пейдж, Майкл Хоровиц, слежка за Трампом

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