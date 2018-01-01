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      Rambler требует взыскать с сервиса Twitch 180 млрд рублей

      16.12 05:06Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Холдинг подал иск за распространение "пиратских трансляций" футбольных матчей Английской премьер-лиги.

      Фото: premierleague.com

      Как сообщает "КоммерсантЪ", исковое заявление ООО "Рамблер интернет холдинг", входящего в Rambler Group, включает в себя не только требование о компенсации в размере 180 млрд руб., но и блокировку стримингового сервиса.

      В 2019 г. Rambler Group на три года купила эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных матчей Английской премьер-лиги на площадке онлайн-кинотеатра Okko.

      "В связи с тем, что нами было выявлено значительное количество случаев незаконных трансляций на ресурсе Twitch, мы были вынуждены обратиться в суд к компании Twitch Interactive с требованием пресечения распространения пиратских трансляций", - цитирует "КоммерсантЪ" комментарий руководителя спортивных проектов Rambler Group Михаила Гершковича. Рассмотрение иска в Мосгорсуде, по информации издания, назначено на 20 декабря.

      Сумма иска, как пояснил изданию источник, состоит из числа незаконных просмотров трансляций Английской премьер-лиги на Twitch (36 тыс.), умноженных на максимальную сумму компенсации в 5 млн руб. Однако в Rambler Group отметили, что итоговую компенсацию определит суд "исходя из фактически установленных обстоятельств".

      Twitch в свою очередь настаивает, что требования несправедливы. В компании утверждают, что сервис "только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями, или отслеживать возможные нарушения прав".

      Как сообщила газете представитель сервиса Юлианна Табастаева, Twitch приняла все необходимые меры для устранения нарушений, "несмотря на то что Rambler не направлял никаких официальных уведомлений, только скриншоты страниц, да и те без конкретных дат".

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Россия, суд, компенсация, Рамблер, Twitch, Английская Премьер-лига, Rambler Group, трансляции, Okko, онлайн-просмотр

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