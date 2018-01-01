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      Шире круг: в план приватизации могут войти новые компании

      16.12 05:18Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Их уже внесли в повестку согласительного совещания у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

      "На этой неделе первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов провел совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. В ходе обсуждения были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу, и урегулированы актуальные вопросы по ряду компаний. По итогам совещания внесены корректировки в проект плана", - сообщила журналистам пресс-секретарь первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова Наталия Фоменко. Она добавила, что итоговое решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства РФ.

      Речь на совещании, прошедшем 10 декабря, как отмечают "Известия", шла не только об отчуждении конкретных компаний, но и их дочерних предприятий или имущества. В частности, в список, по информации издания, вошли Дом.РФ, "Почта России", "Глобальная навигационная спутниковая система" (ГЛОНАСС), "Россельхозбанк", "Зарубежнефть", "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), "Росгеология", РЖД, "Росагролизинг", "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), "Продинторг", аэропорт "Шереметьево", "Россети", "РусГидро", ФСК ЕЭС, "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), "Российские ипподромы", "Аэрофлот".

      Как писали ранее "Вести. Экономика", в ноябре Минэкономразвития РФ внесло в правительство план приватизации на 2020-2022 гг. Тогда замглавы МЭР Оксана Тарасенко, курирующая в министерстве эту тему, отметила: "Очень важно нам всем понимать, сколько дивидендов приносит та или иная компания, поэтому мы будем в правительстве еще обсуждать и с точки зрения этой корреляции, что стоит продавать, а что нам приносит хорошее бюджетное наполнение через дивиденды".

      Рубрики: Финансы, Правительство, Парламент

      Метки: Россия, ФСК ЕЭС, РЖД, РусГидро, ГЛОНАСС, Аэрофлот, ГТЛК, Зарубежнефть, Россельхозбанк, НМТП, ОЗК, Росагролизинг, Продинторг, Россети, Минфин РФ, план приватизации, Дом.РФ, аэропорт “Шереметьево”, Российские ипподромы, “Росгеология”, “Почта России”

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