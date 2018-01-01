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      Индонезия пожаловалась в ВТО на ЕС

      16.12 05:30Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Причиной обращения стал запрет, введенный европейскими властями на использование биотоплива на базе пальмового масла.

      Как говорится в сообщении индонезийского Минторга, власти страны считают запрет несправедливым. Кроме того, он расценивается как недобросовестная попытка руководства ЕС защитить собственные товары от конкуренции.

      Запрет вводится в рамках европейской второй директивы по возобновляемой энергии (RED II), вступившей в силу год назад. Она предполагает, что к 2030 г. с рынка ЕС исчезнет биотопливо, в том числе и на основе пальмового масла. В Европе считают, что хоть само оно и экологично, но выращивание сырья для такого топлива занимает слишком много посевных площадей, а это ведет к вырубке лесов, уничтожению болот и торфяников, то есть наносит серьезный ущерб природе.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", в апреле этого года президенты Индонезии и Малайзии подписали совместное письмо с возражениями по поводу плана Европейского союза по поэтапному отказу от использования пальмового масла в возобновляемом топливе.



      Рубрики: Товарные рынки, Энергетика, Европа

      Метки: ВТО, ЕС, Индонезия, биотопливо, пальмовое масло, RED II

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