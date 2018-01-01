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      Рост промпроизводства в Китае превзошел ожидания

      16.12 06:05Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Официальная статистика за ноябрь продемонстрировала пятимесячный максимум.

      Рост промышленного производства в Китае ускорился гораздо больше, чем ожидалось. Как следует из официальной статистики, в ноябре показатель составил 6,2% в годовом разрезе, достигнув пятимесячного максимума.

      При этом аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали рост промпроизводства в КНР на 5,0% по сравнению с предыдущим годом, что уже выглядело бы явным ускорением по сравнению с октябрьским ростом в 4,7%.

      Инвестиции в основной капитал с января по ноябрь, согласно данным Национального бюро статистики КНР, выросли на 5,2%. Этот показатель совпал с прогнозом аналитиков, ожидавших, что вливания останутся на уровне предыдущего месяца. При этом ранее экономисты отмечали, что такой рост стал минимальным в сопоставимых данных с 1998 г.

      При этом инвестиции в основной капитал частного сектора, на которые приходится 60% от общего объема инвестиций страны, за 11 месяцев текущего года выросли на 4,5%.

      Рост розничных продаж в ноябре составил 8% в годовом исчислении, при том, что аналитики ожидали 7,6%. Как отмечает Reuters, основной импульс рознице обеспечила, по всей видимости, торговая феерия, наблюдавшаяся на ноябрьском Дне холостяка.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", промышленное производство в Китае в октябре выросло на 4,7% в годовом выражении после роста на 5,8%. При этом опрошенные Bloomberg аналитики ожидали, что промпроизводство увеличится на 5,4%.

      Рубрики: Статистика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, розничные продажи, промышленное производство, частный сектор, рост промпроизводства, инвестиции в основной капитал

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