Топ-10 самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 г. опубликовало издание U.S.News. Список составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.

1. США



Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.



В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остается вторым по величине в мире.



Экономика страны составляет около четверти мирового ВВП и производит треть глобальных военных расходов, что делает США главной экономической и военной державой планеты.



Кроме того, США имеют наибольшее политическое и культурное влияние в мире, а также являются лидером в сфере научных исследований и технологических инноваций и в настоящее время считаются единственной сверхдержавой планеты. Соединенные Штаты — высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС). Хотя население страны составляет лишь 4,3% от общемирового, американцам принадлежит около 40% совокупного мирового богатства.Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остается вторым по величине в мире.Экономика страны составляет около четверти мирового ВВП и производит треть глобальных военных расходов, что делает США главной экономической и военной державой планеты.Кроме того, США имеют наибольшее политическое и культурное влияние в мире, а также являются лидером в сфере научных исследований и технологических инноваций и в настоящее время считаются единственной сверхдержавой планеты.

2. Россия



Россия состоит в ряде международных организаций: ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ЕАЭС, СНГ, ОЧЭС, ОДКБ, ГКМЧП, ВОИС, ММО, ВТО, ЮНВТО, ВФП, ШОС, АТЭС, БРИКС, КООМЕТ, МОК, МЭК, ISO, EUREKA, IRENA, G20 и других. Россия — ядерная держава; одна из ведущих промышленных и космических держав мира; занимает 2-е место в рейтинге самых влиятельных стран мира. Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето; одна из современных великих держав мира.Россия состоит в ряде международных организаций: ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ЕАЭС, СНГ, ОЧЭС, ОДКБ, ГКМЧП, ВОИС, ММО, ВТО, ЮНВТО, ВФП, ШОС, АТЭС, БРИКС, КООМЕТ, МОК, МЭК, ISO, EUREKA, IRENA, G20 и других.

3. Китай



Китайская экономика является второй экономикой мира по номинальному ВВП и первой экономикой мира по ВВП (ППС). КНР является мировым лидером по производству большинства видов промышленной продукции, в том числе по производству автомобилей и потребительскому спросу на них.



Крупнейший мировой экспортер ("фабрика мира"). Располагает наибольшими в мире золотовалютными резервами. Китай состоит в таких международных организациях, как ООН, АТЭС, G20, Всемирная торговая организация, ШОС, БРИКС. Китайская Народная Республика является великой державой — потенциальной сверхдержавой, экономической сверхдержавой, постоянным членом Совета Безопасности ООН. Одна из ведущих космических держав мира, обладает ядерным оружием и крупнейшей в мире армией по численности военнослужащих.Китайская экономика является второй экономикой мира по номинальному ВВП и первой экономикой мира по ВВП (ППС). КНР является мировым лидером по производству большинства видов промышленной продукции, в том числе по производству автомобилей и потребительскому спросу на них.Крупнейший мировой экспортер ("фабрика мира"). Располагает наибольшими в мире золотовалютными резервами. Китай состоит в таких международных организациях, как ООН, АТЭС, G20, Всемирная торговая организация, ШОС, БРИКС.

4. Германия



Германия — развитая страна с очень высоким уровнем жизни. Она поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и бесплатное высшее образование.



Германия является одной из стран-основателей и членом Европейского союза, членом НАТО, входит в "Большую семерку". Является второй в мире страной по популярности иммиграции после США. Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она является третьим в мире экспортером и импортером товаров.Германия — развитая страна с очень высоким уровнем жизни. Она поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и бесплатное высшее образование.Германия является одной из стран-основателей и членом Европейского союза, членом НАТО, входит в "Большую семерку". Является второй в мире страной по популярности иммиграции после США.

5. Великобритания



Бывший центр мировой империи, Великобритания и сейчас играет важную роль в международных делах. Английский язык стал вторым языком во многих странах мира, он преобладает в интернете и других международных средствах связи. Экономика Великобритании — девятая в мире по уровню развития, военный бюджет страны — один из самых высоких в мире. Великобритания — одно из крупнейших государств Европы, ядерная держава с 1952 г. (признанная в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия 1968 г.), постоянный член Совета Безопасности ООН, бывшая метрополия Британской империи; британский монарх также является главой 15 иных независимых государств и главой содружества.Бывший центр мировой империи, Великобритания и сейчас играет важную роль в международных делах. Английский язык стал вторым языком во многих странах мира, он преобладает в интернете и других международных средствах связи. Экономика Великобритании — девятая в мире по уровню развития, военный бюджет страны — один из самых высоких в мире.

6. Франция



В настоящее время Франция является одним из главных игроков в мировой политике, ее, бесспорно, можно назвать "великой державой" современного мира.



Во Франции находятся штаб-квартиры таких организаций, как ЮНЕСКО (Париж), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Париж), Интерпола (Лион), Международного бюро мер и весов (МБМВ).



Франция — член многих мировых и региональных международных организаций.



Франция оказывает большое влияние на решение многих актуальных международных проблем, успешно реализуя свои внешнеполитические интересы как на региональном, так и на глобальном уровнях. Франция является ядерной державой, членом НАТО и одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. С 1950-х гг. — одно из государств, участвующих в создании Европейского союза.В настоящее время Франция является одним из главных игроков в мировой политике, ее, бесспорно, можно назвать "великой державой" современного мира.Во Франции находятся штаб-квартиры таких организаций, как ЮНЕСКО (Париж), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Париж), Интерпола (Лион), Международного бюро мер и весов (МБМВ).Франция — член многих мировых и региональных международных организаций.Франция оказывает большое влияние на решение многих актуальных международных проблем, успешно реализуя свои внешнеполитические интересы как на региональном, так и на глобальном уровнях.

7. Япония



Япония — развитая страна с очень высоким уровнем жизни (17-е место по индексу развития человеческого потенциала). В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни и один из самых низких уровней младенческой смертности.



Япония входит в число стран-членов "Большой семерки" и АТЭС, а также регулярно избирается непостоянным членом Совета Безопасности ООН.



Япония официально отказалась от своего права объявлять войну, но она имеет силы самообороны, которые используются также и в миротворческих операциях. Являясь великой экономической державой, Япония занимает третье место в мире по номинальному ВВП и четвертое по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Япония является четвертым по величине экспортером и шестым по величине импортером.Япония — развитая страна с очень высоким уровнем жизни (17-е место по индексу развития человеческого потенциала). В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни и один из самых низких уровней младенческой смертности.Япония входит в число стран-членов "Большой семерки" и АТЭС, а также регулярно избирается непостоянным членом Совета Безопасности ООН.Япония официально отказалась от своего права объявлять войну, но она имеет силы самообороны, которые используются также и в миротворческих операциях.

8. Израиль



Израиль считается одной из самых развитых стран в Юго-Западной Азии по экономическому и индустриальному развитию.



Израиль является мировым лидером в технологиях охраны водных ресурсов и геотермальной энергетики. Его передовые технологии в программном обеспечении, телекоммуникациях, естественных науках делают его аналогом Кремниевой долины в США.



Среди компаний, построивших в Израиле свои первые иностранные центры исследований и разработок, — Intel, Microsoft и Apple. Израиль поддерживает дипломатические отношения со 158 странами и имеет более 100 дипломатических миссий. Среди ближайших союзников Израиля — США, Великобритания, Германия и Индия.Израиль считается одной из самых развитых стран в Юго-Западной Азии по экономическому и индустриальному развитию.Израиль является мировым лидером в технологиях охраны водных ресурсов и геотермальной энергетики. Его передовые технологии в программном обеспечении, телекоммуникациях, естественных науках делают его аналогом Кремниевой долины в США.Среди компаний, построивших в Израиле свои первые иностранные центры исследований и разработок, — Intel, Microsoft и Apple.

9. Саудовская Аравия



Внешняя политика Саудовской Аравии ориентирована на сохранение за королевством ключевых позиций на Аравийском полуострове среди исламских государств и государств-экспортеров нефти. Дипломатия Саудовской Аравии защищает и продвигает интересы ислама во всем мире.



Экономика Саудовской Аравии базируется на нефтяной промышленности, которая составляет 45% валового внутреннего продукта страны. 75% доходов бюджета и 90% экспорта составляет экспорт нефтепродуктов. Разведанные запасы нефти составляют 260 млрд баррелей.



Саудовская Аравия является ключевым членом в таких организациях как Лига арабских государств, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Организация Исламского сотрудничества, Организация стран-экспортеров нефти. Саудовскую Аравию часто называют Страной двух святынь, имея в виду Мекку и Медину — два главных священных города ислама. Саудовская Аравия с ее колоссальными запасами нефти — основное государство Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).Внешняя политика Саудовской Аравии ориентирована на сохранение за королевством ключевых позиций на Аравийском полуострове среди исламских государств и государств-экспортеров нефти. Дипломатия Саудовской Аравии защищает и продвигает интересы ислама во всем мире.Экономика Саудовской Аравии базируется на нефтяной промышленности, которая составляет 45% валового внутреннего продукта страны. 75% доходов бюджета и 90% экспорта составляет экспорт нефтепродуктов. Разведанные запасы нефти составляют 260 млрд баррелей.Саудовская Аравия является ключевым членом в таких организациях как Лига арабских государств, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Организация Исламского сотрудничества, Организация стран-экспортеров нефти.

10. Южная Корея



Южная Корея поддерживает дипломатические отношения с более чем 188 странами и постоянные посольства в 112 странах, а также 42 консульских учреждения и 4 представительства. Она также является членом ООН. Республика Корея является экономически развитым государством с высоким уровнем доходов на душу населения. Важнейшую роль в экономическом росте страны сыграли крупные корпорации (чеболи), продукция которых в настоящее время пользуется широким спросом во всем мире.Южная Корея поддерживает дипломатические отношения с более чем 188 странами и постоянные посольства в 112 странах, а также 42 консульских учреждения и 4 представительства. Она также является членом ООН.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".В основу легла оценка экономик, влияния на политической арене, военной мощи, лидерства в мире и участия в международных альянсах.