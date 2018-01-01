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      Лидеры и аутсайдеры уходящего десятилетия

      16.12 07:30Распечатать

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Сейчас наступает не только конец года, но и конец десятилетия. Финансисты очень любят в таких случаях подводить итоги, оценивать, какие активы показали лучшую динамику, а какие - худшую.

      Но для начала мы подведем итоги прошедшей недели. Американский фондовый рынок снова обновил исторические рекорды. При этом эксперты Bank of America отмечают, что за неделю из фондов, инвестирующих в индекс S&P 500, вывели $1,7 млрд, а приток на рынок облигаций составил более $9 млрд.

      Тем не менее это не помешало индексам широкого рынка вырасти, что объясняется безостановочным обратным выкупом акций Apple. Бумаги IT-гиганта имеют очень высокий вес и способны двигать индексы практически в одиночку.

      А теперь перейдем к итогам десятилетия. Как ни странно, но самым активным центробанком за это время стал ЦБ Бразилии. Он 25 раз снижал ставку и 24 раза повышал ее. Самым пассивным же ЦБ стал Банк Японии: только одно повышение - и больше никаких действий.

      По приросту населения с 2010 г. лидером стала Индия - плюс 149 млн человек, а вот Сирия стала аутсайдером: в стране зафиксирована рекордная убыль населения - минус 4 млн.

      На рынке труда стоит отметить Америку. Если в период с 2000 по 2010 гг. число рабочих мест сократилось на 1 млн, то за последние 10 лет экономика США создал 22,4 млн рабочих мест.

      Самый любопытный момент, конечно, отрицательные ставки. В 2010 г. вряд ли кто-то мог представить, что через непродолжительное время в мире появятся облигации с отрицательной доходностью. Тогда таких бумаг не было. Однако в 2019 г. объем облигаций со ставкой ниже нуля достигал $17 млрд.

      Из государственных облигаций за десять лет лучшую динамику показали 30-летние трежерис: доходность по ним в начале десятилетия составляла примерно 4,65%, а сейчас - 2,26%.

      Ну а лучшими фондовыми активами по традиции стали акции США. На каждый вложенный доллар сейчас инвесторы получили бы $3,46. А вот инвесторы в греческие акции потерпели фиаско: от вложенного доллара сейчас они получили бы лишь 61 цент.

      Среди сырьевых активов худшую динамику демонстрирует нефть. От вложенного доллара сейчас остался лишь 71 цент, зато "золотые жуки" смогли заработать: стоимость унции желтого металла выросла на 34%.

      Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить о криптовалютах. Даже с учетом внушительной коррекции Bitcoin остается абсолютным лидером среди всех активов. $1, вложенный в эту цифровую монету, превратился в $90.

      Худшей же валютой десятилетия стал кьят Мьянмы: он практически полностью обесценился к доллару. Если бы в 2010 г. в эту валюту был вложен $1, то сейчас от него осталось бы только $0,004.

      Рубрики: Акции, Валютный рынок, Товарные рынки, Облигации, Прошлое

      Метки: статистика, акции, облигации, страны, лидеры роста, лидеры падения

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