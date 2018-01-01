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      Физлица смогут сами кредитовать малый бизнес

      16.12 06:23Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Предоставлять займы они смогут через запускаемую Сбербанком платформу p2b-кредитования.

      Фото: nattanan23/Pixabay

      Платформа "Сберкредо" позволит клиентам-физическим лицам предоставлять займы микро- и малому бизнесу, по каким-либо причинам не способным получить кредит в банке.

      Как пояснил "Ведомостям" зампред правления банка Анатолий Попов, до конца года услуга будет доступна лишь компаниям Московского региона, являющимся клиентами Сбербанка. Он отметил, что на платформе будет представлен действующий бизнес, прошедший проверку и скоринг кредитной организации.

      "Инвесторы получат информацию о компаниях, прошедших проверку, собранную из открытых источников, минимизируя тем самым время на самостоятельный поиск информации и оценку рисков", - сообщили изданию в пресс-службе банка.

      Разместить деньги через "Сберкредо" может любой клиент Сбербанка старше 25 лет. Комиссия с него браться не будет. Заемщикам же привлечение кредита через платформу будет обходиться в 5% от полученной суммы.

      Предоставлять займы через платформу можно будет на срок от 1 до 6 месяцев. "Минимальный порог инвестиций – 5 тыс. руб., максимальный пока ограничен 20 тыс. руб., в 2020 г. его повысят до 1 млн руб. Инвестировать можно в неограниченное число компаний. Причем соинвестором каждого займа будет "дочка" Сбербанка – микрокредитная компания "Выдающиеся кредиты": ее минимальная доля участия в займе – 10%", - сообщают “Ведомости”.

      Предполагается, что физические лица будут переводить сумму, которую планируют давать в долг, на номинальный счет платформы. Выплата долга заемщиками будет осуществляться также на этот счет равными частями. Платформа же будет распределять деньги среди инвесторов за вычетом 13%-го налога с полученного дохода.

      С начала 2020 г. инвесторам также станут доступны портфели инвестиций, состоящие из пяти и более заемщиков с различным уровнем риска. Как рассказал изданию Анатолий Попов, доходность для инвесторов будет выше средней доходности депозита и ОФЗ и может достигать 20% годовых. При этом он признал, что гарантий возврата вложений в случае дефолта заемщика "Сберкредо" не дает. Она лишь будет помогать инвесторам взыскивать просроченную задолженность, если таковая возникнет.

      Рубрики: Финансы, Технологии и IT

      Метки: Россия, дефолт, инвестиции, Сбербанк, физлица, кредитование малого бизнеса, платформа p2b-кредитования, Сберкредо

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