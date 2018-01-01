10 стран Европы с самыми высокими расходами на еду

Россияне направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, однако в ряде стран этот показатель еще выше, например в Румынии треть расходов граждан приходится на еду, а на Украине - половина, свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".

1. Украина Доля расходов на еду : 50%



Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая - у жителей Украины. У люксембуржцев на еду приходится всего 8,4% расходов.



Доля трат на продукты в расходах жителей Нидерландов и Великобритании составляет по 10,6%, Ирландии - 11,5%, Финляндии - 11,7%. : 50%Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая - у жителей Украины. У люксембуржцев на еду приходится всего 8,4% расходов.Доля трат на продукты в расходах жителей Нидерландов и Великобритании составляет по 10,6%, Ирландии - 11,5%, Финляндии - 11,7%.

2. Казахстан Доля расходов на еду: 47,6%



Кроме того, эксперты РИА "Рейтинг" изучили, какую часть своего бюджета жители стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия.



Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Португалия, Кипр и Молдавия.



В перечисленных странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,6% от своих потребительских расходов. 47,6%Кроме того, эксперты РИА "Рейтинг" изучили, какую часть своего бюджета жители стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия.Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Португалия, Кипр и Молдавия.В перечисленных странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,6% от своих потребительских расходов.

3. Молдавия Доля расходов на еду : 43,8%



Оценивались также расходы домохозяйств европейских стран на кафе, рестораны и отели.



Самые высокие траты на общепит и гостиницы в структуре расходов в Швейцарии (11%), за ней следуют Греция (10,8%) и Испания (9,9%).



Самые низкие траты - у жителей Румынии и Молдавии (по 1,9%). : 43,8%Оценивались также расходы домохозяйств европейских стран на кафе, рестораны и отели.Самые высокие траты на общепит и гостиницы в структуре расходов в Швейцарии (11%), за ней следуют Греция (10,8%) и Испания (9,9%).Самые низкие траты - у жителей Румынии и Молдавии (по 1,9%).

4. Северная Македония Доля расходов на еду : 37,8%



Также отмечается, что низкие показатели расходов на рестораны и кафе наблюдаются в Белоруссии (2,8%), на Украине и в Хорватии (по 2,9%).



Меньше всего на досуг и развлечения тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше - в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%). : 37,8%Также отмечается, что низкие показатели расходов на рестораны и кафе наблюдаются в Белоруссии (2,8%), на Украине и в Хорватии (по 2,9%).Меньше всего на досуг и развлечения тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше - в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).

5. Болгария Доля расходов на еду : 36,5%



Наиболее высокая доля расходов на "вредные привычки" в Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%), говорится в сообщении. : 36,5%Наиболее высокая доля расходов на "вредные привычки" в Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%), говорится в сообщении.

6. Белоруссия Доля расходов на еду : 36,3%



Примерно 3% расходов в Белоруссии приходится на вредные привычки, примерно столько же на вредные привычки тратят в Хорватии, Чехии и Нидерландах (2,9%), Словакии (3,1%), отмечается в исследовании. : 36,3%Примерно 3% расходов в Белоруссии приходится на вредные привычки, примерно столько же на вредные привычки тратят в Хорватии, Чехии и Нидерландах (2,9%), Словакии (3,1%), отмечается в исследовании.

7. Сербия Доля расходов на еду : 34,3%



Помимо прочего, эксперты РИА "Рейтинг" изучили расходы разных стран Европы на досуг и культуру.



Лидерами здесь являются экономически благополучные западноевропейские страны - Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%).



Причем у первых двух государств доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду, сказано в исследовании. : 34,3%Помимо прочего, эксперты РИА "Рейтинг" изучили расходы разных стран Европы на досуг и культуру.Лидерами здесь являются экономически благополучные западноевропейские страны - Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%).Причем у первых двух государств доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду, сказано в исследовании.

8. Румыния Доля расходов на еду : 33,3%



Эксперты агентства РИА "Рейтинг" по заказу РИА "Новости" подготовили рейтинг 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Расчеты проводились по данным национальных статистических служб. : 33,3%Эксперты агентства РИА "Рейтинг" по заказу РИА "Новости" подготовили рейтинг 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Расчеты проводились по данным национальных статистических служб.

9. Литва Доля расходов на еду : 31,5%



При составлении рейтинга анализировались бюджеты домохозяйств. Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 г. : 31,5%При составлении рейтинга анализировались бюджеты домохозяйств. Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 г.

10. Россия Доля расходов на еду : 30,2%



Россия занимает 31-е место в рейтинге, говорится в релизе по итогам исследования. Российский показатель снизился на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом.



Чуть меньше, чем в России, на еду тратят в Черногории (29,7%) и Хорватии (28,2%).



Россия по показателю расходов на вредные привычки занимает 25-е место: доля расходов граждан страны на спиртное и табак составила 3%.



Российские семьи тратят на услуги общественного питания и отели 3,5% своего бюджета. Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. : 30,2%Россия занимает 31-е место в рейтинге, говорится в релизе по итогам исследования. Российский показатель снизился на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом.Чуть меньше, чем в России, на еду тратят в Черногории (29,7%) и Хорватии (28,2%).Россия по показателю расходов на вредные привычки занимает 25-е место: доля расходов граждан страны на спиртное и табак составила 3%.Российские семьи тратят на услуги общественного питания и отели 3,5% своего бюджета. Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%.

Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о том, в каких странах больше всего тратят на еду.