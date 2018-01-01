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      8 главных событий предстоящей недели в экономике

      16.12 10:30Распечатать

      Фото:kremlin.ru

      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Приближается конец года, и по традиции журналисты соберутся на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Тем временем ряд центробанков, в том числе Великобритании и Японии, примут эстафету решений по денежно-кредитной политике.

      Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели.

      Понедельник, 16 декабря

      Приближается конец года, и страны публикуют ряд важных статистических данных.

      Промпроизводство РФ за ноябрь, прогноз - +2,6% г/г

      Как ранее писали "Вести.Экономика", последствия санкций, торговые войны и общая напряженность в торговле и геополитике стали причинами резкого снижения индекса PMI для обрабатывающих отраслей промышленности в России в ноябре, заявили в Минпромторге РФ.

      США опубликуют следующую статистику:

      o PMI обрабатывающих отраслей США за декабрь, прогноз - 52,6;

      o индекс производственной активности в США Empire State Manufacturing за декабрь, прогноз - 4,0.

      Вторник, 17 декабря

      Во вторник также будет опубликована важная статистика.

      США опубликуют следующую статистику за ноябрь:

      o промпроизводство за ноябрь, прогноз +0,8% м/м;

      o число новостроек за ноябрь, прогноз +2,2% м/м.

      Цены производителей в РФ за ноябрь

      Также во вторник будут опубликованы цены производителей РФ за ноябрь, прогноз - -5,8% г/г.

      Среда, 18 ноября

      РФ опубликует следующую статистику:

      o безработица за ноябрь, прогноз - 4,7%;

      o розничные продажи за ноябрь, прогноз +1,4% г/г;

      o реальные зарплаты за октябрь, прогноз +3,4% г/г.

      Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард

      Как ранее писали "Вести.Экономика", Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях по итогам декабрьского заседания, первого для Кристин Лагард в качестве главы центробанка.

      ЕЦБ оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Регулятор также сохранил ставку по депозитам на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.

      Четверг, 19 ноября

      Ежегодная пресс-конференция Путина

      Президент Путин в четверг проведет итоговую пресс-конференцию, где сотни местных и иностранных журналистов постараются задать ему вопросы по самым разным темам.

      Мероприятие, скорее всего, пройдет на мажорной ноте: российские активы по-прежнему одни из самых привлекательных в мире, серьезные санкции США миновали РФ, плюс возобновились переговоры по урегулированию на востоке Украины.

      Пока, однако, разочаровывают экономический рост и бюрократия: правительству в этом году не удалось потратить 1 трлн руб. из бюджета.

      Пятница, 20 ноября

      США опубликуют следующую статистику:

      o уточненная оценка ВВП за III квартал, прогноз - +2,1%;

      o доходы населения за ноябрь, прогноз - +0,3% м/м;

      o расходы населения за ноябрь, прогноз - +0,4% м/м.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: статистика, ЕЦБ, рейтинг, Кристин Лагард, Владимир Путин, события, статистика США

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