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      Рост цен на новое жилье в Китае замедлился до минимума почти за два года

      16.12 08:36Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Цены на новое жилье в Китае в ноябре росли минимальными темпами почти за два года, в то время как инвестиции в недвижимость также ослабли.

      Фото: EPA/ROLEX DELA PENA

      Цены на новое жилье в 70 городах, отслеживаемых правительством, в ноябре выросли в среднем на 0,3% относительно предыдущего месяца, минимальными темпами с февраля 2018 г., свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР. В октябре цены выросли на 0,5%.

      Рост цен в ноябре был зафиксирован 55-й месяц подряд.

      В годовом выражении рост цен на новое жилье замедлился до 7,1% с 7,8% в октябре и оказался минимальным с августа 2018 г.

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      Цены на новое жилье выросли в месячном выражении в 44 из 70 отслеживаемых городов Китая по сравнению с 50 городами в октябре.

      Цены в четырех городах первого уровня - Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу - в ноябре выросли в среднем на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0,1% в октябре.

      В городах второго уровня, среди которых большинство крупных столиц провинций, цены повысились на 0,2% после роста на 0,5% в октябре. В менее крупных городах третьего уровня цены в ноябре выросли на 0,5% после повышения на 0,6% месяцем ранее.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Пекин заявил, что активизирует усилия по стимулированию спроса и поддержке замедляющейся экономики, но не будет использовать рынок недвижимости как форму краткосрочного стимулирования.

      Опасаясь появления "пузыря" на рынке недвижимости, власти Китая пообещали сдерживать спекуляции.

      Официальные данные в понедельник также показали, что инвестиции в недвижимость в Китае в ноябре выросли на 8,4% в годовом выражении, минимальными темпами почти за год, по сравнению с ростом на 8,8% в октябре.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, недвижимость, цены на жилье

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