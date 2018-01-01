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      Производственная активность в Японии в декабре сократилась 8-й месяц подряд

      16.12 11:38Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Деловая активность в производственном секторе Японии в декабре продолжила сокращаться на фоне спада объемов производства и новых заказов.

      Фото: EPA/EVERETT KENNEDY BROWN

      Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) Jibun Bank в промышленности Японии в декабре опустился с ноябрьского уровня 48,9 до 48,8 пункта, сообщает IHS Markit.

      Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - рост активности.

      Индекс остается ниже отметки 50 пунктов восьмой месяц подряд.

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      Ключевые показатели объемов производства и новых заказов оставались на территории сокращения в течение всего года. Новые экспортные заказы в декабре сократились 13-й месяц подряд, хотя темпы снижения были минимальными за год.

      Активность в сфере услуг Японии в декабре улучшилась второй месяц подряд. PMI повысился до 50,6 пункта с 50,3 в предыдущем месяце. Однако этот рост не смог компенсировать спад в производственном секторе.

      "Теперь ясно, что сектор услуг не в состоянии компенсировать слабость промышленности, которая не сулит ничего хорошего для перспектив роста в 2020 г.", - заявил экономист IHS Markit Джо Хэйс.

      Сводный PMI Jibun Bank, который учитывает как производственный сектор, так и сферу услуг, в декабре остался на уровне 49,8 пункта.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Япония резко повысила оценку роста ВВП в III квартале, что обусловлено увеличением капиталовложений и частного потребления.

      Однако некоторые аналитики опасаются, что скачок расходов бизнеса и домохозяйств, наблюдавшийся перед повышением налога с продаж с 1 октября, сменится ослаблением спроса в ближайшие месяцы. В результате экономика может остаться без драйвера роста, если экспорт не восстановится.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, PMI, производство, сфера услуг, индекс деловой активности

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