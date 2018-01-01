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      Экспорт США в Китай почти удвоится в рамках торговой сделки

      16.12 09:48Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". Торговая сделка "первой фазы" предусматривает увеличение экспорта США в Китай почти в два раза в ближайшие два года, заявил в воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

      Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW

      Выступая в эфире CBS, Лайтхайзер сказал, что в текст будут вноситься некоторые правки, но сделка полностью заключена. Дата официального подписания соглашения высшими должностными лицами США и Китая еще не определена.

      Сделка, о которой было объявлено в пятницу, предусматривает снижение некоторых американских пошлин на китайские товары в обмен на увеличение Китаем закупок американской сельскохозяйственной, промышленной и энергетической продукции примерно на $200 млрд в течение следующих двух лет.

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      Китай также обязался лучше защищать американскую интеллектуальную собственность, ограничивать принудительную передачу американских технологий китайским фирмам, открывать свой рынок финансовых услуг для американских компаний и избегать манипулирования своей валютой.

      Китайские закупки сельскохозяйственной продукции, как ожидается, увеличатся до $40-50 млрд в год в течение следующих двух лет, сказал Лайтхайзер. США экспортировали в Китай сельхозпродукцию на сумму около $24 млрд в 2017 г., до начала торговой войны между двумя крупнейшими в мире экономиками.

      "В конечном счете, будет ли это соглашение работать, будет зависеть от того, кто принимает решения в Китае, а не в США, - отметил Лайтхайзер. - Если сторонники жесткой линии принимают решения, мы получим один результат, если решения принимают реформаторы - на что мы надеемся, тогда мы получим другой результат".

      Как сообщали "Вести.Экономика", президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что его страна незамедлительно начнет переговоры с Китаем по "второй фазе" соглашения по торговле, а также подтвердил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на китайские товары на $160 млрд 15 декабря.

      США также согласились вдвое снизить размер пошлин, до 7,5%, на ряд китайских товаров стоимостью $120 млрд.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, экспорт, торговая сделка, Роберт Лайтхайзер

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