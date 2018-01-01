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      Обзор рынка: торговая сделка дает основания для оптимизма

      16.12 09:03Распечатать
      Москва, 16 декабря - "Вести.Экономика". В пятницу высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Снижение политической неопределенности в Великобритании и признаки прогресса в торговых переговорах между США и КНР дали основания для снижения волатильности по мировым фондовым индексам и восстановления спроса на риск на рынках в целом. В итоге были протестированы психологически важные уровни по индексу РТС (1500 пунктов) и индексу Мосбиржи (3 тыс. пунктов). "Норникель" (GMKN) вырос на 2,9%, ММК (MAGN) – на 2,5%, ВТБ (VTBR) – на 2,2%, "Северсталь" (CHMF) – на 1,9%, НЛМК (NLMK) – на 1,8%, "Татнефть" (TATN) – на 1,6%.

      Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "РусАква" (AQUA) подорожали на 9,3%, ЧТПЗ (CHEP) – на 8,1%, "Куйбышевазота" (KAZT) – на 4,9%.

      Фондовые индексы США закрылись в небольшом плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

      Сегодня в начале торгов вероятно продолжение попыток закрепления выше уровня 1500 пунктов по индексу РТС. Как сообщается, США и Китай пришли к соглашению, позволяющему отменить введение пошлин на китайский импорт с 15 декабря, формальное подписание первой части сделки планируется в январе. Кроме того, в Китае вышли сравнительно сильные данные по розничной торговле и промпроизводству, что способствует смягчению опасений, связанных с замедлением глобального экономического роста. На валютном рынке в начале торгов курс доллара может остаться под давлением из-за увеличения спроса на риск глобальными инвесторами.

      Антон Старцев, CFA,

      ведущий аналитик

      ИФ "Олма"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: торги, обзор, аналитика, комментарии, Олма, Антон Старцев

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